Ubisoft'tan üç oyun için iptal kararı!

Oyun endüstrisi son yıllarda büyük markaların ve ünlü oyunların etkisi altına girmişti. Oyuncuların yeni alışkanlıklarını göz önünde bulunduran Ubisoft da Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon, Rainbow Six ve The Division gibi oyunlara ağırlık vermiş durumda. Ancak şirket buna rağmen istenen başarıyı bir türlü gösterebilmiş değil.

Ubisoft son dönemde 7 oyun projesini iptal etti

Tüm dünyayı etkileyen ekonomik kriz ışığında oyun endüstrisinde de pazar dinamikleri de değişkenlik gösteriyor. Bu durumdan en çok etkilenen markalardan birisi de Ubisoft oldu. Şirket yaptığı bir açıklama ile Skull and Bones oyununun bir kez daha ertelendiğini duyurdu.

Bu gecikme haberi ise Ubisoft için buzdağının sadece görünen kısmı olarak nitelendiriliyor. Son dönemde sıkıntılı günler geçiren Ubisoft, mevcut oyunlarına ve hizmetlerien odaklanmak adına henüz duyurulmamış üç projeyi daha iptal etti.

Ubisoft'un son dönemde ortaya koyduğu bazı oyunlar beklentilerin oldukça altında kaldı. Ancak sorunlar sadece bununla sınırlı değil. Şirket yek bir mali yıl içerisinde 7 farklı projeyi rafa kaldırmış durumda. Diğer yandan Ghost Recon Frontline, Hyper Scape ve XDefiant ise başarısız olmaktan kurtulamadı. 2021 ya da 2022'de tanıtılması beklenen Division: Heartland ise tamamen unutulmuş durumda.

Ubisoft'un bu konuda en umut verici olan projesi Assassin's Creed Infinity'nin tanıtımına ise uzun bir süre daha var. 2021'in başlarında çıkması beklenen The Prince of Persia: The Sands of Time'ın yenilenen versiyonu hakkında da henüz bir haber yok. 2021'de duyurulan Splinter Cell'in yeni versiyonundan da olumlu haberler gelmiyor.

Tüm bu gelişmelerin ışığında Ubisoft'un hisseleri de büyük darbe almış durumda. 2018 yılında hisseleri 103 euroya kadar çıkan şirketin güncel hisse değeri ise 24 euroya kadar geriledi. Görünen o ki oyun piyasasındaki güçlü şirketlerden olan Ubisoft oldukça kötü günler geçiriyor.

Şirketin bu durumdan kurtulmak için kısa süre içerisinde oyunlar konusunda ciddi ve başarılı adımlar atması gerekiyor. Peki siz Ubisoft ve oyun politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.