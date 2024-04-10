Ubisoft, Star Wars Outlaws'ın resmi fragmanını yayınladı

Ubisoft, Star Wars Outlaws'ın resmi fragmanını yayınlandı. Bu kapsamda açık dünya-macera oyununun hikaye ve ana karakterlerine ilişkin ilk detayları paylaştı. The Division gibi oyunlarla bilinen Massive Entertainment tarafından geliştirilen Star Wars Outlaws, 30 Ağustos 2024'te çıkış yapacak.

Star Wars Outlaws 30 Ağustos'ta çıkacak

Oyun için yayınlanan yeni hikaye fragmanı; baş karakter Kay Vess'i gözler önüne serdi. Fragmanda, galaksideki yolculuğu ele alınıyor. Yeni bir suç örgütünün lideri olan Zerek Besh, yanlış giden bir işin ardından Kay'in başına ödül koyuyor.

Kay'in galakside hayatta kalabilmek için tek şansı "tüm zamanların en büyük soygunlarından birini" gerçekleştirmek olacak. Bu soygunu gerçekleştirmek için oyuncuların Pyke Syndicate, Hutt Cartel ve Ashiga Clan gibi gruplar ile iş birliği yapması gerekecek.

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Oyuncular Kay Vess ile hikayede ilerlerken Canto Bight, Kijimi, Tatooine, Akiva ve Toshara gibi bazı popüler mekanları keşfedecek. Bu süreç içerisinde yeraltı dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelecek ve popülaritenizi arttıracaksınız.

Zerek Besh'in başındaki ana düşman Sliro olarak adlandırılıyor. Bu kapsamda oyun Sliro ve güçlü ekibine meydan okumanız gerekecek.

Star Wars Outlaws 30 Ekim'de PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için çıkış yapacak. Oyunun Gold veya Ultimate sürümleri ön siparişle alanlar 27 Ağustos'tan itibaren oynayabilir. Ubisoft+ Premium aboneleri de erken erişim hakkına sahip olacak.

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