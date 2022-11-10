Twitter Türkiye'nin Mavi Tik ücreti ortaya çıktı!

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra mavi tik ücreti eleştirilerin odağı oldu. Şimdi ise mavi tik Türkiye ücreti belli oldu.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra mavi tik tartışmaları tüm dünyanın gündemine oturdu. Onaylanmış hesap sahiplerine verilen mavi tiki ücretli hale getiren Musk, eleştirilerin odağında olmayı başardı. Şimdi ise mavi tik Türkiye ücreti ortaya çıktı. İşte detaylar.

Türkiye'de mavi tik ücreti 109,99 TL oldu

Ünlü iş insanı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra platformdaki mavi tik işareti ücretli hale geldi. Yalnızca 8 dolar ödeyen Twitter Blue kullanıcılarına verilen mavi tik, şimdi Türkiye'ye de geldi. Bununla birlikte Türkiye ücreti de 109,99 TL olarak ortaya çıktı.

İlk olarak ABD'de dahil birkaç ülkede kullanılmaya başlanan mavi tik, Türkiye'de de yer almaya başladı. Ayda 8 dolar ödeyen Twitter kullanıcıları artık onaylanmış bir hesaba sahip olduklarını belirten mavi tike sahip oluyorlar. Türkiye'de ise 110 TL ödeyen Twitter Blue aboneleri mavi tike sahip olacak.

Twitter'da kaos! Sahte hesaplar, mavi tik sahibi oldu

Musk, Twitter'ı satın almasından bu yana platformun daha güvenilir bir yer olması için mavi tiki ücretli yaptığını belirtti. Bunun ardından ise birçok kişi Blue'ya abone olup mavi tikini aldıktan sonra ismini Elon Musk şeklinde değiştirdi.

Pek çok kişinin onaylanmış hesap için para ödeyebileceği ve başka kimliklere bürünebileceği ihtimali ise eleştirilere neden oldu. Musk ise bunun üzerine başka kimlikleri alan kullanıcıların bunu açıkça belirtmelerini istedi. Aksi takdirde de bu kişilerin hesaplarının silineceğini açıkladı.

Bunların ardından geçtiğimiz gün Twitter, kurumsal hesaplara ve politikacılara 'gri tik' verileceğini duyurdu. Ancak bir gün içerisinde Musk, gri tikin kaldırıldığını duyurdu. Twitter Türkiye mavi tik ücretinin 109,99 TL olması ise fazlasıyla dikkat çekiyor.

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