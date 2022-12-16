Twitter Spaces kapatıldı İşte nedeni

Elon Musk ile karşı görüşte olan gazetecilerin yaptığı yayından sonra Twitter Spaces kapatıldı! İşte detaylar...

Elon Musk, Twitter konusunda gün içinde yaptıklarıyla gündemden düşmüyor. Kendisinde karşı çıkan gazetecilerin ve özel jetini takip eden ElonJet hesaplarını askıya alan iş insanı, şimdi de Twitter Spaces'i kapattı. Peki bunun nedeni nedir? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

Twitter Spaces eleştiriler nedeniyle kapatıldı

Elon Musk'ın Twitter üzerinde yaptığı değişiklikler gazetecileri yakından ilgilendiriyor. Çünkü ünlü iş insanı Twitter'ı satın almadan önce ve sonra sık sık özgürlük alanında belirttiği fikirleriyle sınırlama getirmeyeceğini paylaşıyordu. Fakat bir süre sonra belirttiği fikirlerin tam tersini kaparak kendisine karşı gelen çalışanlarını kovdu, ElonJet ve kendisine karşı görüşte olan gazetecilerin hesabını askıya aldı.

Tüm bunların üzerine ek olarak Elon Musk, kendisiyle karşı görüşteki gazetecilerin bulunduğu bir Space odasına girdi. O sırada konuşulanlardan memnun kalmayan Twitter sahibi, kısa süre içinde sohbet odasından geri çıktı. Elon Musk odadan ayrılmasından kısa bir süre sonra Twitter Spaces kapatıldı.

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Musk'ı etiketleyerek Space için neler olduğunu soran bir Twitter kullanıcısı, ünlü iş insanından "Bir hata var, düzeltiyoruz. Yarın çalışacaktır." cevabını aldı. Bundan sonra ise Twitter Spaces için geçici olarak mı kapatıldı diye akıllarda soru işareti oluştu. Fakat birçok kaynak, Elon Musk'ın konuşulanlardan rahatsız olduğu için Twitter Spaces'i kapattığını yönünde düşünüyor.

Elon Musk'ın yine özgürlük konusunda yaptığı bu hamle, birçok kişi tarafından tepki gördü. Bunun dışında ek olarak Almanya, gazetecilerin hesabının askıya alınmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili "Basın özgürlüğü bir hevesle açılıp kapatılamaz." dedi.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk, gerçekten Twitter Spaces'i geçici olarak mı kapattı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.