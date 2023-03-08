Twitch yayınımızda VALORANT oynuyoruz!

ShiftDelete.Net editörü Beyza Nur Baysan, bugün akşam saat 19: 00'da Twitch yayınında sizlerle. Yayın boyunca sizlerle sohbet edecek, teknoloji ve oyun dünyasına dair sorularınızı yanıtlayacak ve de VALORANT oynayacağız.

Bu akşam Twitch yayınında VALORANT oynuyoruz!

Her hafta düzenli olarak YouTube ve Twitch üzerinde canlı yayınlar gerçekleştiriyoruz. Bu hafta da Twitch canlı yayınında SDN editörü Beyza Nur Baysan sizlerle birlikte VALORANT oynayacak.

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Buna ek olarak, ShiftDelete.Net YouTube kanalının 'Katıl' butonunu aktif hale getirdi. Abone olarak yalnızca Katıl üyeleriyle paylaştığımız ofis içi eğlenceli videolarımıza ulaşabilir ve özel canlı yayınlarımızda direkt olarak soru sorma şansı bulabilirsiniz.

Ayrıca, artan dolar kuru ve ülkemizdeki vergiler, insanların yeni teknolojilere ulaşmasını her geçen gün daha zor hale getiriyor. Bu nedenle her ay ihtiyaç sahibi bir öğrenciye bilgisayar alma hedefimize kanalımıza katılarak sizler de katkıda bulunabilirsiniz.