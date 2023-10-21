Twitch, Yayıncıların Simültane Yayın Yapmasına İzin Veriyor

Twitch önemli bir değişiklik yaparak yayıncıların aynı anda herhangi bir canlı yayın hizmetinde yayın yapabilmesine olanak tanıyarak TikTok ve Instagram gibi önceki mobil platform seçeneklerinin ötesine geçti. Bu hamle, yayıncılar için yeni olanaklar yaratarak alternatif platformlarda daha fazla görünmelerine yol açıyor.

Ancak bu durum, yayıncıların Twitch ile özel anlaşmalar yapmamasına bağlı

XQc, Amouranth ve Nickmercs gibi Twitch'in önde gelen isimleri rakip platformlardaki fırsatları çoktan keşfetti. xQc ve Nickmercs'in münhasır olmayan anlaşmaları varken, Amouranth'ın anlaşmasının da münhasır olmadığı görülüyor. Ninja, 2022 yılında Twitch ile olan özel sözleşmesini feshederek çok platformlu eş zamanlı yayını mümkün kıldı ve bu son gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şirket, bu yeni eş zamanlı yayın politikası için bazı yönergeler belirledi. Yayıncılar, Twitch'teki yayınlarının kalitesinin diğer platformlardakiyle eşleştiğinden veya daha yüksek olduğundan emin olmayı şart koşuyor. Yayıncılara, Twitch topluluklarından diğer platformlardaki simültane yayınlarına bağlantı paylaşmamaları tavsiye ediliyor.

Elon Musk durmak bilmiyor! X şimdi de Twitch'e rakip oluyor!

Kanallarının Hakkında sayfalarında üçüncü taraf web sitelerine bağlantılara hala izin verilse de, Twitch'te canlı yayın yaparken diğer simültane yayın açılan sitelere bağlantı vermek yasak. Ayrıca yayıncılar, platformlar arasındaki sohbetleri birleştirmek için üçüncü taraf hizmetleri kullanamazlar. Gelecekte platform, yayıncıların eş zamanlı yayın yaptıklarını belirtmeleri için bir araç sunmayı planlıyor.

Ayrıca Twitch, hizmet dışı davranış politikasını, yaptırıma tabi davranışlar olarak doxxing ve swatting'i de içerecek şekilde güncelledi. Bu politika revizyonu yayıncıların korunmasını artırmayı amaçlıyor. Doxxing'in eklenmesi, YouTuber Jacksfilms'in SSSniperWolf'u doxxing yapmakla suçladığı yakın tarihli bir tartışmanın ardından geldi. YouTube buna SSSniperWolf'un kanalını geçici olarak kapatarak yanıt verdi.

Platform ayrıca Guest Star'ın adını Stream Together olarak değiştirerek ürün değişikliklerini de duyurdu. Bu özellik artık sohbetleri birleştirme özelliğini de içeriyor. Ayrıca, canlı kanalları sergileyen TikTok tarzı bir Keşif Akışı şu anda test aşamasında. Yakında, Twitch'in uyarı sistemi yayıncıların özel animasyonlu ifadelerini destekleyecek, aboneler ve Bit bağışları gibi bildirim özelliklerini geliştirecek.