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Twitch Türkçe Dil Desteği Kararıyla Gündemde

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Son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından Twitch, Türkçe dil desteği kararıyla gündeme geldi. Türk oyunseverlerinin tepkisine neden olan bu kararın sebebi henüz bilinmiyor.

Son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından Twitch, bu sefer de Türkçe dil desteği kararıyla konuşulmaya başladı. Türk oyunseverleri çileden çıkaran bu kararın, temel sebebi ise şu an için bilinmiyor. Fakat bazı önemli iddialar ortaya atılmış durumda.

Kick platformunun gelişimiyle birlikte kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine giren Twitch'in, Türkiye gibi milyonlarca oyuncunun olduğu bir ülkenin dilini kısmen de olsa desteklememesi büyük bir tepkiyle karşılandı. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Twitch, Türkçe dil desteği kararıyla oyunseverleri isyan ettirdi

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de erişim engeline takılan Twitch'in, bu tartışmalı hamlesiyle birlikte yeni bir yaptırıma dahi tabi tutulabileceği iddia ediliyor. Bu kararın yalnızca uygulamanın Help Center ve Twitch Support kısımlarını kapsayacağı, genel site tasarımı ve menülerin ise Türkçe olmaya devam edeceği açıklandı. Şirketin bu talihsiz kararını, ülkeden istediği finansal getiriyi sağlayamamasından dolayı aldığı öne sürülüyor.

Twitch has updated its Supported Language.

It has removed Korean, Polish, Russian, and Turkish from the Help Center and Twitch Support.

It has also removed Thai from the Twitch Mobile App and Help Center.https://t.co/VUe27QkxLh#TwitchNews #TOSgg pic.twitter.com/XBAmiH3D9T

— Zach Bussey (@zachbussey) April 18, 2024

Ayrıca bu durumdan dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından konuşulan Korece, Lehçe ve Rusça dilleri de nasibini alacak. Oyun sektöründe büyük bir şok etkisi yaratan gelişmenin, Twitch'in yeni yayın politikasının bir işareti olduğu söyleniyor. Oyuncuların ise alınan bu karar karşısında nasıl bir tavır takınacağını hep birlikte göreceğiz. Yaşanan bu gelişmenin, günün sonunda oyunseverler için hayırlı olmasını umuyoruz.

Twitch keşfet özelliği duyuruldu! Nasıl görünecek?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitch yeni pazarlama stratejisiyle iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz ne kadar sıklıkta Twitch kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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