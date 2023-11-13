Türksat Frekans Güncel Kanallar Listesi
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Türksat 4A frekansına geçilmesiyle birlikte Türksat'ın güncel frekans listesi yayınlandı. Uydu alıcınızı doğru frekans ayarlarıyla yapılandırarak kanalları daha kolay şekilde izleyebilirsiniz.
Bilindiği üzere Türkiye, daha öncesinden Türksat 2A frekansını kullanıyordu. Ancak Türksat 4A frekansına geçmesiyle birlikte daha hızlı ve uzun ömürlü bir frekans ağına sahip oldu. Böylece Türksat 42e güncellemesiyle izleyiciler frekans ayarlarını yenilemek istiyor. Peki, Türksat frekans güncel kanallar listesi nasıl?
Güncel Türksat frekans listesi
Daha iyi bir televizyon izleme deneyimi yaşamak isteyenler için Türksat frekans ayarlarının güncel olması oldukça önemli. Güncel bir frekans ayarı demek yüksek kalitede yayın anlamına geliyor. Uydu alıcınızı doğru frekans ayarlarıyla yapılandırarak kanalları daha kolay şekilde izleyebilirsiniz.
Türksat otomatik kanal arama işlemi için ilk olarak uydu alıcınızın Kurulum ya da Ayarlar menüsünden Tek Kanal Arama alt menüsüne girmeniz gerekiyor. Ardından Uydu kısmında Türksat 42e ve Türksat Ankara Paket parametrelerini manuel bir şekilde girerek Şebeke Arama açık seçeneğini seçmeniz gerekiyor.
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Bunun sonucunda güncel kanal bilgileri uydu alıcınıza eklenecek. Güncel Türksat frekans listesi ise şu şekilde:
KanalFrekansPolarizasyonFECUyduTRT 111794V -Dikey3/4Türksat 4ABeyaz TV12379V – Dikey3/4Türksat 4AShow TV12219H – Yatay3/4Türksat 4AATV12053H – Yatay5/6Türksat 4ATRT 4K11767V – Dikey3/4Türksat 4ATRT Spor11794V – Dikey3/4Türksat 4AFOX TV HD12328H – Yatay2/3Türksat 4AKanal D HD12245H – Yatay5/6Türksat 4ATV8 HD12356H – Yatay2/3Türksat 4AStar TV HD12015H – Yatay5/6Türksat 4AKanal 7 HD12103H – Yatay2/3Türksat 4AHabertürk HD12209H – Yatay3/4Türksat 4ALalegül12685V – Dikey2/3Türksat 3ATV 10012729V – Dikey2/3Türksat 3ADisney Channel11789H – Yatay3/4Türksat 4A360 TV12298V – Dikey5/6Türksat 4AHaber Global HD12685H – Yatay2/3Türksat 3AHalk TV12245V – Dikey3/4Türksat 4A