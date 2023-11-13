Bilindiği üzere Türkiye, daha öncesinden Türksat 2A frekansını kullanıyordu. Ancak Türksat 4A frekansına geçmesiyle birlikte daha hızlı ve uzun ömürlü bir frekans ağına sahip oldu. Böylece Türksat 42e güncellemesiyle izleyiciler frekans ayarlarını yenilemek istiyor. Peki, Türksat frekans güncel kanallar listesi nasıl?

Güncel Türksat frekans listesi

Daha iyi bir televizyon izleme deneyimi yaşamak isteyenler için Türksat frekans ayarlarının güncel olması oldukça önemli. Güncel bir frekans ayarı demek yüksek kalitede yayın anlamına geliyor. Uydu alıcınızı doğru frekans ayarlarıyla yapılandırarak kanalları daha kolay şekilde izleyebilirsiniz.

Türksat otomatik kanal arama işlemi için ilk olarak uydu alıcınızın Kurulum ya da Ayarlar menüsünden Tek Kanal Arama alt menüsüne girmeniz gerekiyor. Ardından Uydu kısmında Türksat 42e ve Türksat Ankara Paket parametrelerini manuel bir şekilde girerek Şebeke Arama açık seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

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Bunun sonucunda güncel kanal bilgileri uydu alıcınıza eklenecek. Güncel Türksat frekans listesi ise şu şekilde: