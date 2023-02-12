TÜRKONFED, depremin mali hasarını açıkladı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem felaketinin mali zararı da bir o kadar büyük durumda. İşte ayrıntılar...

Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle savaşıyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ardından aynı gün öğle vakitlerindeki 7.6'lık deprem sarılması güç yaralara yol açtı.

TÜRKONFED: Depremlerin mali hasarının 84,1 milyar dolar olması bekleniyor

Bloomberg Ht'de yayınlanan habere göre Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yaşanan deprem felaketinin mali hasara yönelik öngörülerini içeren bir rapor hazırladı. Buna göre depremin Türkiye ekonomisi için maliyeti 84 milyar dolardan fazla olacak. Rapor, Marmara Depremi verilerinin kullanıldığı metodoloji ile hazırlandı.

Rapora göre 72 bin 663 can kaybı yaşandı

"2023 Kahramanmaraş Depremi Afet Durum Raporu" adıyla yayınlanan raporda 70,75 milyar dolarının konut zararı, 10,4 milyar dolarının milli gelir kaybı ve 2,91 milyar dolarının işgünü kaybı olacağı öngörüldü. Ayrıca rapor, 72 bin 663 can kaybı bekliyor.

Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?

Depremde ölen, yaralanan, kurtulan ve yıkılan bina sayısı!

Ölü sayısı: 24 bin 617

Yaralı sayısı: 80 bin 278

Yıkılan bina sayısı: 6 bin 444

Enkaz altından çıkarılan kişi sayısı: 72 bin 879

Toplam arama-kurtarma personel sayısı: 160 bin

Acil sağlık personel sayısı: 14 bin 429 – Önceki açıklamaya ait

Ek hekim sayısı: 17 bin 929 – Önceki açıklamaya ait

Toplam sağlık personel sayısı: 143 bin 829 – Önceki açıklamaya ait