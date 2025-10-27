Türkiye'nin Milli Hücumbotu Kızağa Alındı

SAVUNMA Teknolojileri Mühendislik (STM) Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen Türkiye'nin milli hücumbotu için üretilen ilk blok (omurga) düzenlenen törenle kızağa alındı. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Özgün tasarımı, yüksek yerlilik oranı, modern silah sistemleri ve üstün denizcilik kabiliyetleriyle milli hücumbotumuz, Mavi Vatan'daki caydırıcılığımıza güç katacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için STM ana yükleniciliğinde ve STM tarafından tasarlanan milli hücumbot projesinde, üretilen ilk blok, geminin inşa edileceği İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde kızağa alındı. Gemi inşasında kritik bir kilometre taşı olarak kabul edilen 'blok koyma (omurga koyma)' töreni, geminin gövdesinin ilk parçasının yerleştirilmesiyle birlikte inşa sürecinin resmen başladığını simgeliyor.

'CAYDIRICILIĞIMIZA GÜÇ KATACAK'

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin denizlerdeki bağımsız savunma gücü yolculuğunda önemli bir eşiğin daha aşıldığını belirterek, "Tasarımı tamamen STM mühendislerine ait olan milli hücumbotumuzun inşa sürecinde, ilk sac kesiminin ardından, ilk bloğumuzu da kızağa aldık. Bu proje, yalnızca yeni bir platformun üretimi değil; Türkiye'nin kendi hücumbotunu tasarlayıp inşa edebilen bir ülke konumuna yükselmesinin de simgesi anlamına geliyor. Özgün tasarımı, yüksek yerlilik oranı, modern silah sistemleri ve üstün denizcilik kabiliyetleriyle milli hücumbotumuz, Mavi Vatan'daki caydırıcılığımıza güç katacak" ifadelerini kullandı.

Milli hücumbot projesi kapsamında 9 Eylül'de projenin ilk hücumbotunun inşası için, SSB-STM arasında sözleşme imzalandı. Milli hücumbotun inşasına 2025 yılında başlandı ve ilk sac kesimi, 8 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirildi. STM, Türkiye'nin killi hücumbot modelini ilk olarak Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF-2025) 22 Temmuz 2025 tarihinde ilk kez tanıttı.

SU ÜSTÜ HARBİ GÖREVLERİNDE ETKİN

68 metre uzunluğunda, 9,3 metre genişliğindeki milli hücumbot, su üstü harbi görevlerinde; bekleme ve gizlenme mevkilerinde konuşlanarak düşmanın tespit ve teşhis imkanlarını zorlaştırabilecek, uzun menzilli güdümlü mermilerle hücum gerçekleştirebilecek, gerekli durumlarda fırkateyn ve helikopterlerle koordineli taarruz icra edebilecek yeteneklere sahip olacak. Gemi, bekasının sağlanabilmesi maksadıyla yeterli hava savunma sistemleriyle donatılacak, yüksek sürat ve manevra kabiliyetine sahip olacak. Geminin dizaynı dahil olmak üzere inşa faaliyetlerinde ve donatım malzemelerinin temininde mümkün olan en yüksek oranda yerli kaynaklardan yararlanılması hedeflendi. Sığ sularda harekat yeteneği ile ön plana çıkan milli hücumbot, düşük radar kesit alanı, tam yük deplasmanda, zorlu deniz koşullarında harekat icra edebilme ve atış yapabilme kabiliyeti ile donatıldı.