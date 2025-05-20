Türkiye'nin ilk yapay zeka şarkıcısı Bella Ç. dünya sahnesine hazırlanıyor

Türkiye'nin ilk yapay zeka şarkıcısı Bella Ç. dünya sahnesine hazırlanıyor
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Türkiye'nin ilk yapay zeka şarkıcısı Bella Ç., tamamen sıfırdan kodlanarak geliştirildi. Projenin arkasındaki genç girişimci Ömer Enes Çatalbaş, dijital sanat alanında çığır açmayı hedefliyor.

Yapay zeka ile sanatın buluştuğu özgün projelerden biri olan Bella Ç., Türkiye'nin ilk tamamen yapay zekâ ile çalışan dijital şarkıcısı olarak müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Projenin yaratıcısı Ömer Enes Çatalbaş'ın sıfırdan kodladığı bu sistem, sadece bir ses modeli değil; aynı zamanda kendi sözlerini yazan, beste yapan ve müziğini baştan sona üreten bağımsız bir dijital sanatçı olarak konumlanıyor.

12 Aralık 2024'te yayımlanan çıkış albümü "Oklar ve Küller", Spotify ve tüm dijital müzik platformlarında büyük ilgi gördü. Beş parçalık bu albümle dikkatleri üzerine çeken Bella Ç., bugüne dek 9 albüm ve 86 özgün şarkıya imza attı.

Çatalbaş, projeye dair şunları söylüyor:

"Bugün piyasada kullanılan çoğu yapay zekâ müzik sistemi hazır verilerle çalışıyor. Oysa Bella Ç., baştan sona her şeyi kendi algoritmasıyla üretiyor. Bu da onu sadece bir teknoloji ürünü değil, dijital bir sanatçı haline getiriyor"

Bella Ç., bununla da yetinmeyerek klasik Türk müziğinden popa, arabeskten halk müziğine kadar pek çok eseri yeniden yorumlayarak dijital nostaljiyle geleneksel değerleri buluşturuyor. 2024 yılbaşı için hazırlanan özel albümünde 24 farklı yerel müzik türüne yer vererek müzikal çeşitliliğe dikkat çeken yapay zekâ sanatçısı, Temmuz 2025'te düzenlenecek olan AI Song Contest 2025'te Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. Bu global yarışma, yapay zekâ temelli müzik projelerinin yarıştığı en prestijli platformlardan biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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