Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma belgeseli galası yapıldı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme serüveni belgeselle ekranlara taşındı. Yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı Hedef Kızılelma belgeselinin ilk bölümü İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen galayla izleyiciyle buluştu. Kongre merkezinin önünde bulunan Kızılelma'yla fotoğraf çekilmek isteyenler de gösterim öncesi sıraya girdi. Filmin galasında ev sahibi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve binlerce davetli yalnız bırakmadı.

"ÇEKİLEN ONCA ÇİLENİN, GAYRETİN ANLAMINI ANLATIYOR"

Hedef Kızılelma belgeselinin galası öncesi açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Kızılelma 20 yıllık hayalimizdi. Bu serüvende ilk günden beri, ülkemizin ilk robot uçağı diyebileceğimiz uçaktan itibaren beklediğimiz gündü. Geçtiğimiz yıl itibariyle cumhuriyetimizin 100'üncü yılına 1 ay kala ilk uçuşunu gerçekleştirdi biz milletimizde 2023'te ilk uçuşunu yapar diye söz vermiştik. Bir sürpriz yapmak için 2022'nin aralık ayında ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bütün bu serüvenin hikayesini anlatan Hedef Kızılelma belgeselimizde hava aracımız ilk tasarlamaya başladığımız dönemde, yönetmenlerimizle birlikte çekilmeye başlamıştı. Kızılelma belgeseli sadece ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olan Kızılelma'nın hikayesini değil, bütün bu serüvenin hikayesini anlatıyor. Teknikten öte, Kızılelma'yı nasıl yaptığımızı, neden yaptığımızı anlatıyor. Ülkemizin semalarında hür ve bağımsız olabilmesi için çekilen onca çilenin, gayretin, anlamını anlatıyor" dedi. Bayraktar, Baykar'ın YouTube hesabında herkesi belgeseli izlemeye davet etti.

"MÜCADELEMİZDE DEVAM EDİYORUZ"

"TAKOZLARI KALDIRABİLMEK DE İŞİN ÖNEMLİ BİR KISMI"

"KIZILELMA 2024'TE ÜRETİME GİRİYOR"

"BAYRAKTAR TB3'ÜN İLK UÇUŞUNU 1-2 AY İÇERİSİNDE YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Filmin yönetmenlerinden Altuğ Gültan ve Burak Aksoy da, heyecanlı ve mutlu olduklarını, filmin çekimlerinin ise 9 ay sürdüğünü dile getirdi. Belgeselin ilk bölümü yaklaşık 1 saat sürdü. Gösterimin ardından Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve filmin yönetmenleri teşekkür konuşması yaptı.