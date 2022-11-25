Türkiye'nin ilk distopik dizisi Sıcak Kafa'dan fragman geldi!

Popüler dijital içerik platformu Netflix, bugün yeni Türk dizisi Sıcak Kafa'nın ilk resmi fragmanını paylaştı. Dizi, fragmanı ve görselleriyle büyük bir merak uyandırdı. Önümüzdeki hafta seyircilerle buluşacak olan dizi, konusuyla da ülkemizde bir ilk olarak ye alıyor. İşte Netflix Sıcak Kafa dizisiyle ilgili detaylar!

Sıcak Kafa, 2 Aralık'ta Netflix'te seyirciyle buluşacak

Kısa süre önce duyurulan yeni Türk dizisi Sıcak Kafa için bugün ilk fragman geldi. Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan dizinin konusu oldukça ilgi çekici. Dizi, ses yoluyla zihinden zihne bulaşarak yayılan bir salgını konu alıyor.

Yönetmen koltuğunda Mert Baykal ve Umur Turagay'ın oturduğu dizinin yapımcılığını ise Timur Savcı üstleniyor. 8 bölümden oluşacak olan dizinin oyuncu kadrosunda ise Haluk Bilginer, Osman Sonant, Hazal Subaşı, Şevket Çoruh, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Özgür Emre Yıldırım ve Gonca Vuslateri gibi isimler yer alıyor.

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Bununla birlikte bir iddiaya göre oyuncular, dizinin esinlendiği kitabı okuyanların fikrine göre seçildi. Ayrıca Sıcak Kafa, Türkiye'nin ilk distopik dizisi özelliği de taşıyor. Dizinin konusuna daha detaylı bakacak olursak, konuşma yoluyla bulaşan ve 'abuklama' adı verilen bir delilik salgınının olduğu dünyada bundan etkilenmeyen tek kişi ise eski dil bilimci Murat Siyavuş'tur.

Murat, acımasız olmasıyla ünlü olan Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenir. Bununla birlikte saklandığı yerden kaçmak ve yangınlar içinde olan İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığı ona bir birası olan Sıcak Kafa'nın sırrının peşine düşer. Fragmanıyla merak uyandıran dizi, 2 Aralık'ta seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Peki, siz Netflix Sıcak Kafa fragmanıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce dizi başarılı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!