Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gençlerle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Gezeravcı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen Gençlik Buluşması'nda, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonunu anlattı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde yaş ortalaması en genç ülke olduğunu belirten Gezeravcı, ülkenin en sağlam gücünün gençlikten geldiğini söyledi.

Gezeravcı, gençlere potansiyelleri, yapabilecekleri, başarabilecekleri işlerde tereddüt duymamaları tavsiyesinde bulunarak, "Yanlış yönlendirmeden, özgüveninize balta vurmaya çalışan zihniyetten uzak kalmalısınız. Potansiyelinizden şüphe etmeyin. Bir işi sadece bir kişi başarabildiyse siz de başarabilirsiniz." dedi.

Türkiye'nin 8 yıldır Antarktika'da araştırmalar yaptığını dile getiren Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Bilimin peşinden koşmak zorundayız. Antarktika'da araştırma yapan bilim insanlarının Türkiye'ye getirmiş olduğu yosunları biz uzaya götürdük. Bir yaşam destek ünitesinin içine filtrelerle mikro boyuttaki yosunları karbonu ayrıştırarak oksijene dönüştürülür bir sisteme verdik. Bunu yaparken ortamdaki rutin karbonhidrat ile yapmadık. Ortamdaki normal, karşılaştığımızın beş katı yoğunlaştırılmış olarak verdik. Kapasitesini maksimum düzeyde zorlayarak beş katı yoğunlaştırılmış karbondioksitten oksijen elde ettik."

Gezeravcı, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.