Üye Girişi
Haberler

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gençlerle buluştu

Güncelleme:

Alper Gezeravcı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonunu anlattı. Gençlere potansiyellerini keşfetmeleri ve özgüvenlerini korumaları tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Gezeravcı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen Gençlik Buluşması'nda, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonunu anlattı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde yaş ortalaması en genç ülke olduğunu belirten Gezeravcı, ülkenin en sağlam gücünün gençlikten geldiğini söyledi.

Gezeravcı, gençlere potansiyelleri, yapabilecekleri, başarabilecekleri işlerde tereddüt duymamaları tavsiyesinde bulunarak, "Yanlış yönlendirmeden, özgüveninize balta vurmaya çalışan zihniyetten uzak kalmalısınız. Potansiyelinizden şüphe etmeyin. Bir işi sadece bir kişi başarabildiyse siz de başarabilirsiniz." dedi.

Türkiye'nin 8 yıldır Antarktika'da araştırmalar yaptığını dile getiren Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Bilimin peşinden koşmak zorundayız. Antarktika'da araştırma yapan bilim insanlarının Türkiye'ye getirmiş olduğu yosunları biz uzaya götürdük. Bir yaşam destek ünitesinin içine filtrelerle mikro boyuttaki yosunları karbonu ayrıştırarak oksijene dönüştürülür bir sisteme verdik. Bunu yaparken ortamdaki rutin karbonhidrat ile yapmadık. Ortamdaki normal, karşılaştığımızın beş katı yoğunlaştırılmış olarak verdik. Kapasitesini maksimum düzeyde zorlayarak beş katı yoğunlaştırılmış karbondioksitten oksijen elde ettik."

Gezeravcı, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Teknoloji

Dokuz Eylül Üniversitesi Alper Gezeravcı Gençlik Türkiye Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title