Türkiye'nin gözlem uydusu İMECE, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu çekti

Türkiye'nin gözlem uydusu İMECE, uzaydan yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda TOGG Teknoloji Kampüsü'nü fotoğraflayan uydu, şimdi ise yönünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) çevirdi. İşte yeni görüntü…

İMECE, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) çekti

Bilmeyenler için TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanıp geliştirilen İMECE gözlem uydusu, 15 Nisan 2023'te uzaya fırlatıldı. Şu anda aktif olarak görev yapan uydu, ülkemize yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlıyor.

???İMECE Uydusu'na bu sefer alışılagelmişin dışında bir görev yükledik! Uydunun kamerasını, ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın (@TURKastro) 21 gün boyunca görev aldığı ve çeşitli deneyler gerçekleştirdiği Uluslarası Uzay İstasyonu'na çevirdik. Yerli ve milli… pic.twitter.com/rMy3MnOrns — TÜBİTAK UZAY (@tubitakuzay) March 27, 2024

TÜBİTAK'a ait X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre İMECE, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezaravcı'nın da 22 gün boyunca görev yaptığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) fotoğrafını çekti. Saatte 27 bin kilometre hızla ilerleyen yerli uydu, çektiği görüntüyle dikkat çekti.

Milli gözlem uydusu İMECE'den alınan bir görüntü yayımlandı!

Gözlem uydusu İMECE özellikleri

680 kilometre irtifada Güneş'e eş zamanlı olacak şekilde yörüngede yer alan İMECE, yüzde 100 yani tamamen TÜBİTAK tarafından üretilen ekipmanlar ile donatıldı. Bu ekipmanlar arasında TÜBİTAK UME'nin manyetometre & manyetik tork çubuğu ve TÜBİTAK MAM'ın sabit güneş paneli de yer alıyor.

İMECE özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Yörünge680 kilometre Güneş'e eş zamanlıHizmet Ömrü5 yılGörüntü Alanı (1 Kare)13,9 kilometre x 16,2 kilometreAğırlık800 kilogramÇözünürlükPAN 0.99 m – MSI 3.96 m

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İMECE tarafından çekilen fotoğrafı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.