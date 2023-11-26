Türkiye İnovasyon Haftası Son Buldu

Türkiye İnovasyon Haftası, Cumartesi günü sona erdi. Etkinlik kapsamında sektördeki büyük ölçekli sorunlara çözüm getirecek çok sayıda proje, ilham verici fikir ve yenilikçi ürün sergilendi. Bu sene 10. yılını kutlayan Türkiye İnovasyon Haftası, dünyanın dört bir yanından çok sayıda genç girişimciyi, iş dünyasından isimleri ve teknoloji liderlerini bir araya getirdi.

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ÇEKİM TARİHİ: 23 Kasım 2023

1. Türkiye İnovasyon Haftası'nın açılış töreninden çeşitli görüntüler

Türkiye İnovasyon Haftası, Cumartesi günü sona erdi. Etkinlik kapsamında sektördeki büyük ölçekli sorunlara çözüm getirecek çok sayıda proje, ilham verici fikir ve yenilikçi ürün sergilendi.

Bu sene 10. yılını kutlayan Türkiye İnovasyon Haftası, dünyanın dört bir yanından çok sayıda genç girişimciyi, iş dünyasından isimleri ve teknoloji liderlerini bir araya getirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye İnovasyon Haftası'nın inovasyonu özellikle gençler için bir yaşam biçimi haline getirmeyi amaçladığını ifade etti.

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen geniş katılımlı konferans ve panellerde iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, siber güvenlik ve uzay araştırmaları gibi başlıklar tartışıldı.

Çin'in Türkiye İnovasyon Haftası'nın paydaş ülkesi olması nedeniyle Xiaomi ve HT Solar Energy gibi Çinli dev şirketler yenilikçi ve göz alıcı ürünlerini sergiledi.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, "Enerjiyi Yeniden Düşünmek: Temiz Geleceğe Doğru Yeşil Adımlar" başlıklı panele katıldı.

Wei panelde yaptığı konuşmada, Çin'in yeşil kalkınmadan yana olduğunu ve insanlık ile doğa arasındaki uyumu teşvik ettiğini belirterek yeşil kalkınma kavramını hayata geçirmeye ve uluslararası alanda kazan-kazan anlayışıyla işbirliği yapmaya devam edeceğini söyledi.

"Yeşil enerji konusundaki uluslararası işbirliği, küresel iklim değişikliği krizine müdahale etmek ve aynı zamanda kalkınma modelinin yeşil dönüşümünü sağlamak için çok önemli bir süreç."

Zorlu Enerji CEO'su İbrahim Sinan Ak da Çin'in yeşil enerji alanındaki başarılarına dikkat çekti.

"Çin elektrikli arabalar konusunda öncü bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey var, bu anlamda mutlaka bu teknolojileri Türkiye'ye getirmemiz gerekiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)