Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları!

Otomotiv sektörü büyük bir elektrik dönüşümü içerisinde. Öyle ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde içten yanmalı üretim hatları büyük ölçüde sonlanacak. Bugüne baktığımızda ise yalnızca binek otomobiller değil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve tır gibi hafif ve ağır ticari araçlar da bu sürece dahil olmaya başladı. Peki satın almak istediğimizde hangi markalar, modeller ve fiyat aralıkları bizleri bekliyor? İşte Türkiye'de satılan tamamen elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları…

Tamamen elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları

Türkiye 1 yıl içerisinde elektrikli otomobil pazar payını yüzde 179,31 büyütmeyi başardı. Zira geçtiğimiz yıl yüzde 0.29 olan pazar payının bu sene içerisinde yüzde 0.81'e çıktığını görüyoruz. Tabii bu veriler yılın ilk iki çeyreğini kapsıyor.

Tamamen elektrikli otomobil modelleri üzerindeki talep büyük bir ivmeyle arttığı için her geçen gün ülkemize elektrikli araç getiren marka sayısı da artıyor. Peki şu anda tamamen elektrikli bir otomobil satın almak istediğimizde hangi markalara yönelebilir ve modelleri tercih edebiliriz? İşte Türkiye'de satılan tamamen elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları…

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Not: Fiyatlar 24 Kasım 2022 itibariyle kontrol edilmiştir. Altı çizili modelleri tıklayarak inceleme videolarına ulaşabilirsiniz.

Audi

e-tron Advanced 55 quattro: 2 milyon 914 bin 19 TL

e-tron S line 55 quattro: 2 milyon 961 bin 408 TL

e-tron Sportback Advanced 55 quattro: 2 milyon 989 bin 728 TL

e-tron Sportback S line 55 quattro: 3 milyon 37 bin 117 TL

e-tron GT quattro: 4 milyon 16 bin 422 TL

RS e-tron GT quattro: 5 milyon 705 bin 993 TL

Mercedes-Benz

EQA 350 4MATIC AMG+: 1 milyon 938 bin 500 TL

EQB 350 4MATIC AMG+: 1 milyon 974 bin TL

EQC 400 4MATIC: 2 milyon 635 bin 500 TL

EQE 300 AMG: 2 milyon 865 bin TL

EQE 350+ AMG: 2 milyon 981 bin TL

EQE 350 4MATIC: 3 milyon 86 bin TL

EQE 53 4MATIC+: 4 milyon 512 bin 500 TL

EQS 350 AMG: 4 milyon 113 bin TL

EQS 580 4MATIC: 5 milyon 700 bin TL

EQS 53 4MATIC+: 6 milyon 175 bin 500 TL

BMW

i4 eDrive40 M Sport: 2 milyon 450 bin 600 TL

i4 M50: 3 milyon 240 bin 600 TL

iX3 eDrive20: 2 milyon 334 bin 300 TL

iX3 eDrive30: 2 milyon 786 bin 800 TL

iX First Edition Essence: 3 milyon 298 bin 900 TL

iX First Edition Sport: 3 milyon 322 bin TL

Citroën

ë-C4: 845 bin TL

Ami: 230 bin TL

Hyundai

Kona: 836.000 TL

IONIQ 5: 1 milyon 970 bin TL

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