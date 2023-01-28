Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu!
Teknoloji Haberleri
Türkiye'deki dijital akış platformlarında en çok izlenen diziler belli oldu. Listenin birinci sırasındaki yapım, oldukça dikkat çekiyor.
Ülkemizde Netflix, Disney+ ve Prime Video gibi birçok dijital akış platformu hizmet veriyor. Bunun sonucunda ise izlenebilecek binlerce içerik ortaya çıkıyor. Peki Türkiye'de tüm platformlarda en çok izlenen diziler neler?
Türkiye'de en çok izlenen dizi The Last of US oldu!
Dizi ve filmleri bir araya toplayan JustWatch, Türkiye'deki tüm dijital akış platformlarında güncel olarak en çok izlenen yapımları listeliyor. Bu içerikler arasında hem yerli hem de yabancı dizi ve filmler bulunuyor.
JustWatch tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de en çok izlenen dizi, aynı isimdeki video oyunundan uyarlanan The Last of Us. Listenin ikinci sırasında ise Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi bulunuyor.
The Last of US 2. sezonu onaylandı!
Türkiye'de güncel olarak en çok izlenen diziler şu şekilde;
Peki sizler Türkiye'de en çok izlenen diziler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraDiziPlatform1Bizden Geriye Kalanlar (The Last of Us)BluTV2Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. HikayesiBluTV3WestworldBluTV4WednesdayNetflix5Rise of Empires: OttomanNetflix6The Walking DeadNetflix, Disney+7KaleidoscopeNetflix8The PeripheralPrime Video9Sıcak KafaNetflix10Mad MenPrime Video11True DetectiveBluTV12Office (Ofis)Prime Video13Better Call SaulNetflix14Alice in BorderlandNetflix15Game of Thrones (2011)BluTV16Family GuyDisney+17Star Wars: AndorDisney+18Breaking BadNetflix19Rick and MortyNetflix20Tom Clancy'den Jack RyanPrime Video21The BoysPrime Video22IslandPrime Video23BleachDisney+24Vinland SagaNetflix25The SopranosBluTV26Brooklyn Nine-NineNetflix27SherlockPrime Video28The BearDisney+29Behzat Ç. Bir Ankara PolisiyesiBluTV, puhutv30Yüzüklerin Efendisi: Güç YüzükleriPrime Video31Cold CasePrime Video32PlatformPrime Video33The Witcher: Blood OriginNetflix34MindhunterNetflix35CommunityNetflix36How I Met Your Mother (Annenizle Nasıl Tanıştım)Disney+37ÇernobilBluTV38EuphoriaBluTV39Big BetDisney+401899Netflix
The Last of Us Türkiye Dizi Teknoloji Haberler
Peki sizler Türkiye'de en çok izlenen diziler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.