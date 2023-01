Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu!

Ülkemizde Netflix, Disney+ ve Prime Video gibi birçok dijital akış platformu hizmet veriyor. Bunun sonucunda ise izlenebilecek binlerce içerik ortaya çıkıyor. Peki Türkiye'de tüm platformlarda en çok izlenen diziler neler?

Türkiye'de en çok izlenen dizi The Last of US oldu!

Dizi ve filmleri bir araya toplayan JustWatch, Türkiye'deki tüm dijital akış platformlarında güncel olarak en çok izlenen yapımları listeliyor. Bu içerikler arasında hem yerli hem de yabancı dizi ve filmler bulunuyor.

JustWatch tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de en çok izlenen dizi, aynı isimdeki video oyunundan uyarlanan The Last of Us. Listenin ikinci sırasında ise Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi bulunuyor.

The Last of US 2. sezonu onaylandı!

Türkiye'de güncel olarak en çok izlenen diziler şu şekilde;