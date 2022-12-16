Türkiye de artık bu çipi üreten sayılı ülke arasında!

Savunma Sanayii haberlerinde genelde yerli İHA, Siha, SİDA, helikopterler, uçaklar, tanklar ve diğer kara araçları ön plana çıkıyor. Hemen ardından mühimmatlar, füzeler ve roketler geliyor. Fakat arka planda üretilen teknolojilerin ve kritik bileşenlerin önemi yeteri kadar paylaşılmıyor. İşte TÜBİTAK tarafından geliştirilen kritik öneme sahip Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi ve özellikleri…

TÜBİTAK, yerli Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi ile rakiplerini solladı!

TÜBİTAK BİLGEM bir süredir füze ve hava savunma sistemlerinin en kritik parçalarından biri olan Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi üzerinde çalışıyordu. Projenin tamamlandığı ve bu çipin artık yerli imkanlarla üretilebildiği paylaşıldı.

Üstelik yalnızca ithal versiyonların yerine geçmekle kalmayacak. TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi'nin seleflerine kıyasla güdümlü füzelerin çok daha hassas çalışmasını ve daha küçük hedeflerin çok daha uzak mesafelerden algılanmasını sağlayacak.

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Bunun anlamı ise Türkiye'nin SİHA'larda kullandığı MAM serisinden HİSAR tipi hava savunma füzelerine kadar halihazırda 1 metrenin altına inen sapma payına sahip birçok füze artık hedefini çok daha uzaktan daha düşük sapma payıyla vurabilecek.

TÜBİTAK BİLGEM tarafından yapılan "Dışa Bağımlılığı Azaltacak Teknoloji" açıklamasında konuyla ilgili şu maddeler paylaşıldı.

Lazer dedektörleri, lazer güdümlü füzelerin ve hava savunma sistemlerinin en önemli parçalardan biri.

Lazer dedektörlerin çıkışından elde edilen sinyallerin güçlendirilerek kullanılması gerekiyor.

Bu ihtiyaç yurt dışından temin edilen devre elemanlarıyla tasarlanan elektronik karlar ile sağlanıyordu.

Sinyal kuvvetlendirme çipi, dışa bağımlılığı azaltmak ve performansı iyileştirmek hedefi ile TÜBİTAK BİLGEM'de tasarlandı ve üretildi.

Bu çip, lazer güdümlü füzelerin daha hassas çalışmasını ve daha küçük hedeflerin çok daha uzak mesafelerden algılanmasını sağlayacak.

Mühendis ve teknisyenlerimizin ürettiği çip sayesinde bu alanda dışa bağımlılığımız sona erdi.

Siz TÜBİTAK BİLGEM tarafından üretilen bu çip hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!