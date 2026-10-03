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Türk Yıldızları, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da uçuş gösterisi sundu.

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Türk Yıldızları, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Festival alanını dolduran binlerce ziyaretçi, akrobatik hareketleri cep telefonuyla kaydetti; etkinlik yarın sona erecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında düzenlenen hava gösterileri, Türk Yıldızları'nın uçuşuyla devam etti.

Gökyüzünde gerçekleştirdikleri akrobatik hareketlerle dikkati çeken Türk Yıldızları, festival alanını dolduran binlerce ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı.

Gösteriyi ilgiyle takip eden katılımcılar, uçakların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Gösteri sırasında sahneden Türk bayrağının anlamını anlatan "Bu Bayrak" şiiri de okundu.

TEKNOFEST Güneydoğu, yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: AA
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