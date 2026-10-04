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Türk Yıldızları, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te gösteri uçuşuyla coşkuyu artırdı

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Türk Yıldızları, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te gösteri uçuşuyla coşkuyu artırdı
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Türk Yıldızları, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gösteri uçuşu yaptı. Gökyüzündeki akrobatik hareketler, alanı dolduran binlerce ziyaretçiye coşku yaşatırken festival bu akşam sona erecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında gösteri uçuşuyla festival alanındaki coşkuyu artırdı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival kapsamında düzenlenen hava gösterileri, Türk Yıldızları'nın uçuşuyla devam etti.

Gökyüzünde gerçekleştirdikleri akrobatik hareketlerle alkış alan Türk Yıldızları, festival alanını dolduran binlerce ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı.

Yüksek hızı ve alçak uçuşuna rağmen Türk Yıldızları ekibinin aynı andaki manevraları, festival alanındaki coşkuyu artırdı.

Ekibin uçuşları esnasında yerdeki binlerce kişi, gözünü kırpmadan gökyüzündeki görsel şöleni gurur ve heyecanla takip etti.

Gösteriyi ilgiyle takip eden katılımcılar, uçakların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Gösteri sırasında sahneden Türk bayrağının anlamını anlatan "Bu Bayrak" şiiri de okundu.

Şanlıurfa'da 30 Eylül'de başlayan TEKNOFEST Güneydoğu, kapanış seremonisi ve ödül töreniyle bu akşam sona erecek.

Kaynak: AA
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