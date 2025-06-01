Türk Telekom, WIN EURASIA Fuarı'nda 5G İnovasyonlarını Sergiledi

5G alanında ilklere imza atarak yenilikçi uygulamaların geliştirilmesinde önemli rol oynayan Türk Telekom, bu yıl 'odağımız otomasyon' temasıyla gerçekleştirilen WIN EURASIA Fuarı'nda 5G Arena'nın ana destekçisiydi. İstanbul Fuar Merkezi'nde 28-31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen fuarda, teknoloji geliştirici 32 firmanın 22 farklı 5G kullanım senaryosu Türk Telekom'un güçlü altyapısıyla hayata geçirildi.

Türkiye'deki 81 ilde fiber altyapısı 482 bin kilometreye ulaşan Türk Telekom, hayatın her alanında yenilikçi çözümleri müşterileriyle buluşturmak için öncü çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu yıl gelecek teknolojilerinin temel taşını oluşturan yenilikçi otomasyon çözümlerine odaklanan WIN EURASIA Fuarı'nda yer alan 5G Arena, Türk Telekom ile Nokia'nın teknoloji çözüm ortaklığı ile inşa edildi. Teknoloji geliştirici 32 markanın, 22 farklı 5G kullanım senaryosu Türk Telekom altyapısıyla eş zamanlı biçimde ziyaretçilerle buluştu.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türkiye'nin yeni nesil teknolojiler ile buluşması için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Teknoloji birikimimizle yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine katkı sunuyoruz. Güçlü fiber altyapımız, yüzde 54'ü fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonlarımız ve farklı sektörlerdeki çalışmalarımızla Türkiye'nin 5G'ye en hazır operatörüyüz. Sağlıktan tarıma, ulaşımdan sanayiye, spordan sanata birçok alanda öncü uygulamalar hayata geçirdik. Bu sene geleceğin otomasyon çözümlerine odaklanan WIN EURASIA 5G Arena'da 5G erişim desteği sunduk. 22 farklı 5G kullanım senaryosunun sergilendiği fuarda, endüstriyel 5G deneyimini ziyaretçilerle buluşturmanın heyecanını yaşadık. Güçlü altyapımız ve deneyimimizle, endüstrideki dijital dönüşüme rehberlik etmeye ve yenilikçi uygulamaları ülkemizle buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi.