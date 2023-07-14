Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı Başvuruları Başladı

Türk Telekom'un siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik her yıl düzenlediği Siber Güvenlik Kampı başvuruları başladı. Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen gençler için konusunda uzman eğitimcilerin katılımıyla düzenlenen kamp, 14-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kamp sonunda yapılacak yarışmada dereceye giren katılımcılara ödüller verilecek.

Türk Telekom'un siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik her yıl düzenlediği Siber Güvenlik Kampı başvuruları başladı. Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen, sektörde kariyer hedefi bulunan ve alanında uzman isimlerle bir araya gelmek isteyen gençler için düzenlenecek kampın başvuruları 21 Temmuz'a kadar devam edecek.