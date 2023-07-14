Üye Girişi
Haberler

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı Başvuruları Başladı

Teknoloji Haberleri

Türk Telekom'un siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik her yıl düzenlediği Siber Güvenlik Kampı başvuruları başladı. Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen gençler için konusunda uzman eğitimcilerin katılımıyla düzenlenen kamp, 14-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kamp sonunda yapılacak yarışmada dereceye giren katılımcılara ödüller verilecek.

Türk Telekom'un siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik her yıl düzenlediği Siber Güvenlik Kampı başvuruları başladı. Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen, sektörde kariyer hedefi bulunan ve alanında uzman isimlerle bir araya gelmek isteyen gençler için düzenlenecek kampın başvuruları 21 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

Türk Telekom Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title