Türk Telekom, engelli müşterilerinin dijital kanallardaki deneyimini iyileştirmek için sektöre öncülük edecek geliştirmelere devam ediyor.

Türk Telekom'dan herkes için erişilebilir web sitesi!

Herkes için erişilebilir iletişim' prensibiyle hizmet anlayışını sürdüren Türk Telekom, engelli müşterilerinin dijital kanallardaki deneyimini iyileştirmek için sektöre öncülük edecek geliştirmelere devam ediyor. Türk Telekom, gerçekleştirdiği yapay zeka destekli geliştirmeler sayesinde görme ve işitme engelli müşterilerinin web sitesinden daha kolay hizmet almasını sağlayarak engelleri aşan bir deneyim sunuyor.

Türk Telekom'dan herkes için erişilebilir web sitesi!

Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Şirket, 'Herkes için erişilebilir iletişim' ilkesini benimseyerek, yapay zeka destekli geliştirmelerle web sitesini engelli müşteriler için daha erişilebilir hale getiriyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde açıklamalarda bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden şunları söyledi:

"Türk Telekom olarak, öncelikli odak noktalarımızdan biri müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak. Bu kapsamda tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını gözeterek 'Herkes için erişilebilir iletişim' ilkesi ve 'insan odaklı' hizmet anlayışımızla engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran uygulama ve projeleri hayata geçiriyoruz.

Teknolojiyi iyiliğe ve faydaya dönüştürme vizyonumuzla engelli bireylerin dijital kanallarımızdaki deneyimini iyileştirmek üzere web sitemizin erişilebilirliğiyle ilgili düzenlemeler gerçekleştirdik. Yapay zeka destekli bu son geliştirmeler sayesinde görme engelliler görsel betimleme, işitme engelliler işaret dili çevirisi ve disleksi tanısı konmuş bireyler de erişilebilirlik aracı ile sitemizde kolay bir şekilde hizmet alabiliyor. Bundan sonraki projelerimizde de teknolojiyi toplum faydası adına dönüştürmeye devam edeceğiz"

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Türk Telekom'un dijital dünyasında yapılan geliştirmeler sayesinde görme ve işitme engeli olan, disleksi tanısı konmuş bireyler web sitesinden kolaylıkla hizmet alabiliyor. İşitme engelliler için eklenen yapay zeka destekli işaret dili çeviri sistemi, kullanıcılara web sitesini rahatça kullanma imkanı tanıyor.

Görsel betimleme aracıyla görme engelli bireyler, ekran okuma araçları ile görselleri okuyabiliyor. Belirli düzeyde görme problemi veya dikkat eksikliği bulunan bireyler ise eklenen erişilebilirlik aracı ile web sitesinden daha rahat hizmet alabiliyor.

Türk Telekom, bu geliştirmelerin yanı sıra engelli, gazi ve şehit yakınlarına özel bireysel faturalı ve faturasız mobil, evde internet ve ev telefonu tekliflerinde yüzde 25 ek fayda sağlıyor. Şirket, teknolojiyi toplum faydası adına dönüştürme vizyonuyla gelecekte de benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini belirtiyor.