Türk Savunma Sanayisi PARS X 8X8 Taktik Tekerlekli Araçlarına Ekledi

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen taktik tekerlekli araçlara PARS X 8X8 eklendi. FNSS'nin üzerinde çalıştığı ve sır gibi saklanan araç, PARS X 8X8 isimlendirmesiyle ilk kez görüntülendi. Yüksek hareket kabiliyeti ve koruma seviyesiyle dikkat çeken araç, en gelişmiş görev sistemleriyle donatılacak.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen taktik tekerlekli araçlara PARS X 8X8 eklendi.

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında 300'üncü aracın teslimatı dolayısıyla düzenlenen törende, Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS'nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve sır gibi saklanan 8X8 taktik tekerlekli zırhlı araç, PARS X 8X8 isimlendirmesiyle ilk kez görüntülendi.

İhtiyaca özel, etkin, güvenilir ve yenilikçi paletli ve tekerlekli zırhlı araçlar tasarlayan, üreten ve alanında dünyanın en iyileri arasında gösterilen çözümlerine imza atan FNSSŞ; 15 ton sınıfında paletli zırhlı araçlardan orta ağırlık sınıfı tanka, 4X4'ten 8X8 taktik tekerlekli zırhlı araçlara, seyyar yüzücü hücum köprüsünden zırhlı istihkam iş makinesine uzanan geniş bir ürün portföyüne sahip bulunuyor.

FNSS, taktik tekerlekli zırhlı araçlarını PARS ailesi altında geliştirip kullanıma sunuyor. Bu kapsamda bugüne kadar geliştirilen çok sayıda 4X4, 6X6 ve 8X8 araç yurt içinde ve dışında görev yapıyor.

Yüksek hareket kabiliyeti, sürati ve koruma seviyesiyle kullanıcısı için fark yaratacak PARS X 8X8 en gelişmiş görev sistemleriyle donatılacak.