Türk Hacker Grubu Ayyıldız Tim, İsrailli Profesörün Hesabını Hackledi

İsrail'deki bir üniversitede görev yapan Prof. Hanoch Penpazi'nin hesabı, Türk hacker grubu Ayyıldız Tim tarafından hacklendi. Saldırı sonrası, profesörün sayfasındaki tüm akademik içerikler değiştirildi ve yerine uyarı mesajları yüklendi. Ayyıldız Tim, bu eylemin İsrail'in akademik otoritesine vurulan tarihi bir darbe olduğunu duyurdu.

İsrail'de faaliyet gösteren bir üniversitede ders veren Prof. Hanoch Penpazi'nin dijital platformuna erişim sağlayan hesabı, Ayyıldız Tim'in hedefi oldu. 100 binden fazla öğrencinin eriştiği Penpazi'nin üniversite hesabı, Türk hacker grubu Ayyıldız Tim tarafından hacklendi. Olayın ardından profesörün sayfasında yer alan makaleler, ders notları ve sunumlar tamamen kaldırılarak yerine uyarı mesajları yüklendi.

'BU EYLEM UYARIDIR' MESAJI

Siber saldırının ardından Ayyıldız Tim, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Grup, " İsrail'in en saygın Yahudi tarihçilerinden Prof. Hanoch Penpazi'nin üniversite hesabı, Ayyıldız Tim tarafından hacklendi. 100 binden fazla öğrencinin eriştiği tüm akademik içerikler bir gecede değiştirildi. İsrail eğitim sistemi alarma geçti. Bu olay yalnızca bir hack değil, İsrail'in akademik otoritesine vurulan tarihi bir darbedir" açıklamasına yer verdi.

Haberler.com
