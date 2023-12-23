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Türk Akademisyenler Akdeniz Bölgesi'nde Yeni Bir Bitki Türü Keşfetti

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Türk akademisyenler, Akdeniz Bölgesi'nde muz alanlarında yaptıkları çalışmalar sırasında dünyada istilacı olarak kabul edilen yabancı bir bitki türü keşfetti. Bu tür, Türkiye florası için yeni bir kayıt olarak belirlendi.

Türk akademisyenler, Akdeniz Bölgesi'nde muz alanlarındaki çalışmaları sırasında dünyada istilacı olarak kabul edilen yabancı bitki türü keşfetti.

Düzce Üniversitesinden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde araştırmacı olarak çalışan Dr. Hilmi Torun ve Dr. Mine Özkil, DÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy, Hatay Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Üremiş ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uludağ, muz ile ilgili proje kapsamında Akdeniz Bölgesi'ndeki alanlarda çalışma yürüttü.

Çalışmalar esnasında dünyada istilacı tür olarak kabul edilen ve ülke florası için yeni kayıt olan yabancı bitki türüne rastlandı.

Üreticilerle yapılan görüşmelerde bu türün, Akdeniz Bölgesi kapalı muz üretim seralarında uzun süredir yaygın olduğu ancak muz üreticisinin bu bitki türüyle kolaylıkla mücadele edebildiği öğrenildi.

Bu türün görülmesinin ardından teşhisi için toplanan örnekler, DÜ Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF) Küratörü Prof. Dr. Necmi Aksoy'a gönderildi.

Teşhis çalışmaları sonucunda söz konusu türün, Asya kıtasına özgü olan, Türkiye florasında ise kaydı olmayan "Cardamine occulta Hornem" (Brassicaceae, Asya teresi) olduğu belirlendi.

DUOF Herbaryumun'da kayıt altına alınan bu örneklere göre bitkinin betimi ve morfolojik karakterlerinin fotoğraflanması yapıldı. Hatay Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Üremiş ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uludağ ise morfolojik ve ekolojik gözlemler doğrultusunda bitkinin muz seralarında yabancı ot olarak zararlarını ve ekolojik özelliklerini değerlendirdi.

Yabancı bitki türünün, Türkiye florası için istilacı yeni bir tür olduğu ortaya çıkarıldı.

Kaynak: AA / Teknoloji

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