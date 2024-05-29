Tulsa King hangi platformda? Tulsa King dizisi nerede, hangi platformda yayınlanıyor?

Tulsa King hangi platformda? Merak ediliyor. Başrolde efsanevi aktör Sylvester Stallone'un yer aldığı yapımda, ona Andrea Savage ve Martin Starr eşlik ediyor. Amerikan yapımı olan bu dizi, sürükleyici senaryosu ve güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çekiyor. Hem dram hem de gerilim unsurlarını başarıyla harmanlayan dizi, Sheridan'ın ustalıklı anlatımı sayesinde izleyicilere etkileyici bir deneyim sunuyor. Peki, Tulsa King hangi platformda? Tulsa King dizisi nerede, hangi platformda yayınlanıyor?

TULSA KİNG HANGİ PLATFORMDA?

Tulsa King dizisi ülkemizde Turkcell Tv+ platformu üzerinden izlenebilmektedir. Ayrıca Tulsa King dizisi Prime Video üzerinden de izlenebiliyor.

TULSA KİNG KONUSU NEDİR?

Mafya üyesi Dwight Manfredi, hapishanede geçirdiği 25 yılın ardından New York'tan Oklahoma'ya sürülür. "General" lakaplı Manfredi, artık yeni ve son derece zorlu bir mücadeleyle karşı karşıyadır. Oklahama'nın Tulsa kasabası, renkli karakterlerle kendi suç hükümranlığını kurmaya çalışan General'in ve çetesinin karanlık oyun alanına dönüşecektir.