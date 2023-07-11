Trend Micro Dünya Genelinde Bulut İş Yükü Güvenliği Pazarında İlk Sırada

ABD merkezli market araştırmaları şirketi IDC'nin raporuna göre, Trend Micro dünya genelinde bulut iş yükü güvenliği pazarında en yüksek gelir ve pazar payına sahip şirket oldu. Şirketin geliri yüzde 7,4 artarak 417,1 milyon dolara ulaştı.