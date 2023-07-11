Trend Micro Dünya Genelinde Bulut İş Yükü Güvenliği Pazarında İlk Sırada
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ABD merkezli market araştırmaları şirketi IDC'nin raporuna göre, Trend Micro dünya genelinde bulut iş yükü güvenliği pazarında en yüksek gelir ve pazar payına sahip şirket oldu. Şirketin geliri yüzde 7,4 artarak 417,1 milyon dolara ulaştı.
ABD merkezli market araştırmaları şirketi International Data Corporation (IDC) tarafından hazırlanan 'Dünya Genelinde Bulut İş Yükü Güvenliği Pazar Payı' raporunda, siber güvenlik şirketi Trend Micro dünya genelinde elde ettiği gelir ve pazar payı açısından ilk sırada yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji