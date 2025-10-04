Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşı isyan ettiren radarlar için yeni uygulama geliyor

Karayolları Trafik Kanunu'nda köklü değişiklikler öngören kanun teklifi, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Düzenleme, rekor seviyelere çıkarılan para cezalarının yanı sıra, sürücüleri radar noktaları konusunda önceden bilgilendirecek yeni bir mobil uygulamayı da içeriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın ortak hazırladığı teklifle hız sınırı ihlallerinden sahte plaka kullanımına kadar birçok kural ihlaline yüz binlerce lirayı bulan cezalar getiriliyor.

SÜRÜCÜLERE RADAR UYARISI GELİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Vatandaşların özellikle trafikteki gizlenmiş radarlar hakkındaki şikayetleri üzerine önemli bir adım atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın daha önce açıkladığı üzere, vatandaşa "tuzak kurulduğu" algısını kırmak amacıyla yeni bir uygulama geliştiriliyor.

Gelecek bu yeni dönemde, sürücülerin cep telefonlarına "Radar var" uyarısı gönderen bir aplikasyon sayesinde, denetim noktaları öncesinde uyarı alması sağlanacak. Ayrıca, hız levhaları gözden geçirildi ve gereksiz görülen 19 bin 46 levha söküldü.

YENİ CEZA LİSTESİ CEP YAKACAK

Meclis'e gelecek teklifle birlikte, trafik ihlallerine uygulanan para cezaları rekor seviyelere çıkıyor. İşte kanun teklifi kapsamında yer alan, artırılması öngörülen bazı cezalar: