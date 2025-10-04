Haberler

Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşı isyan ettiren radarlar için yeni uygulama geliyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşı isyan ettiren radarlar için yeni uygulama geliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meclis Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta Karayolları Trafik Kanunu'nda köklü değişiklikler görüşülmeye başlanacak. Yeni düzenleme ile sürücüler, devlet tarafından geliştirilen "Radar Var" uygulaması sayesinde radar noktalarına yaklaşmadan uyarılacak. Ayrıca, hız sınırları, radar uygulamaları ve trafik cezalarında önemli artışlar öngörülüyor.

Karayolları Trafik Kanunu'nda köklü değişiklikler öngören kanun teklifi, önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Düzenleme, rekor seviyelere çıkarılan para cezalarının yanı sıra, sürücüleri radar noktaları konusunda önceden bilgilendirecek yeni bir mobil uygulamayı da içeriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın ortak hazırladığı teklifle hız sınırı ihlallerinden sahte plaka kullanımına kadar birçok kural ihlaline yüz binlerce lirayı bulan cezalar getiriliyor.

SÜRÜCÜLERE RADAR UYARISI GELİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Vatandaşların özellikle trafikteki gizlenmiş radarlar hakkındaki şikayetleri üzerine önemli bir adım atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın daha önce açıkladığı üzere, vatandaşa "tuzak kurulduğu" algısını kırmak amacıyla yeni bir uygulama geliştiriliyor.

Gelecek bu yeni dönemde, sürücülerin cep telefonlarına "Radar var" uyarısı gönderen bir aplikasyon sayesinde, denetim noktaları öncesinde uyarı alması sağlanacak. Ayrıca, hız levhaları gözden geçirildi ve gereksiz görülen 19 bin 46 levha söküldü.

YENİ CEZA LİSTESİ CEP YAKACAK

Meclis'e gelecek teklifle birlikte, trafik ihlallerine uygulanan para cezaları rekor seviyelere çıkıyor. İşte kanun teklifi kapsamında yer alan, artırılması öngörülen bazı cezalar:

  • Hız sınırını aşanlara 30.000 liraya kadar ceza uygulanacak.
  • Araç kullanırken telefonla konuşanlar 5.000 lira, emniyet kemeri takmayanlar ise 2.500 lira ceza ödeyecek.
  • Kırmızı ışıkta geçenlere kesilecek ceza 5.000 liraya yükselecek.
  • Sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullananlar 40.000 lira, ehliyeti iptal edildiği halde direksiyon başına geçenler ise tam 200.000 lira para cezasıyla karşılaşacak.
  • Trafiği tehlikeye atarak makas atanlara 180.000 lira, drift yapanlara ise 140.000 lira ceza kesilecek.
  • Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.
  • Ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyenlere 46.000 lira, sahte plaka kullananlara ise 280.000 lira ceza öngörülüyor.
  • Alkollü araç kullananlar 25.000 lira ceza ödeyecek.
  • Trafik denetimlerinde zabıtanın "Dur" ihtarına uymayarak kaçanlara 200.000 lira ceza kesilecek, ehliyetlerine 60 gün el konulacak ve araçları 60 gün trafikten men edilecek.
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

İktidarı ve yandaşlarını bir türlü doyuramadık; Gözlerini Toprak doyursun inşallah ????

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHanifi Şahin:

Cezalar kişilerin gelirlerine göre olmadıkça kolay yoldan para bulanlar hep ihlal edecektir bütün yasaları. Artık ülkenin yararı için gerçekçi,adil ve caydırıcı kanunlar çıkarın Allah aşkına. 5000 tl ceza kimi sürücüler için çok ağır kimileri içinse 5 tl hükmünde

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut Bayır:

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden ve saldıran sürücüye 180 bin az. 500 bin ceza ve 6 ay men araçta men edilmesi lazım. Ne kadar ağır olursa cezalar o kadar iyi olur. Hata yapan tekrar yapmayı düşünmez bile. Ve inanın trafikte rahatlar. Ayrıca yan yoldan ana yola girişlerde en sola geçişlerdede ceza yazılması Lazım. En ağır cezayı yazın

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTheC:

reziller pusuya yatmış gibi trafik cezası kesiyorlar zenginden vergi alamayan garipten ceza topluyor.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

zenginden alın kardeşim bu vergileri, bırakın vatandaşın yakasını artık

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
Ankara'da su kesintisi krizi: Vatandaşlar çeşmelere akın etti

Görüntü Türkiye'nin başkentinden
Diyanet'te köklü değişim! Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı

Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı
FIFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı! Açıklamaya tepki yağıyor

FIFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı! Açıklamaya tepki yağıyor
title