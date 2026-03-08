Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor

Şehir içi ulaşımda dijital dönüşüm hız kazanırken, trafik ışıklarında kullanılan teknolojiler de değişiyor. Birçok ülkede yaygınlaşan ve Türkiye'de de görülmeye başlayan direk üstü siyah kutuların aslında ceza kesen kameralar olmadığı öğrenildi. "Multi-Lane Radar" (MLR) yani çok şeritli radar sensörü olarak adlandırılan bu cihazlar, kavşaklardaki trafik akışını yapay zeka ve mikrodalga teknolojisiyle analiz ederek ışık sürelerini optimize ediyor.

YER ALTI SENSÖRLERİ YERİNİ RADARA BIRAKIYOR

Geleneksel trafik sistemlerinde araçları algılamak için yolun altına yerleştirilen indüktif döngüler kullanılıyordu. Ancak bu sensörler zamanla fiziksel hasar görmesi ve algılama hataları nedeniyle yerini yeni nesil radar sistemlerine bırakmaya başladı. Direklerin üzerine yerleştirilen siyah kutular, mikrodalga sinyalleri göndererek kavşaktaki araç sayısını, hızını ve trafik ışığına olan mesafesini hassas şekilde ölçebiliyor. Bu sayede araçların tipi ve konumu daha doğru bir şekilde tespit edilebiliyor.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEME SÜRESİ AZALIYOR

Yeni sistemin temel amacı, kavşaklarda sürücülerin gereksiz yere beklemesini önlemek. Sensörler, yolda araç bulunmadığında kırmızı ışık süresini kısaltabiliyor ya da yoğunluğun olduğu yöne daha uzun süre yeşil ışık veriyor. Trafik mühendisleri, bu teknolojinin kullanıldığı bölgelerde sürücülerin yeşil ışığa denk gelme oranının yüzde 70'e kadar çıktığını belirtiyor.

YAYALAR VE BİSİKLETLİLER DE SİSTEME DAHİL

Radar sensörleri yalnızca araçları değil, kavşaktaki yayaları ve bisikletlileri de algılayabiliyor. Yaya yoğunluğu veya yaklaşan bir bisikletlinin hızı, trafik ışıklarının sıralamasını otomatik olarak güncelleyebiliyor.

Bu sistemin sert fren ihtiyacını azaltarak kaza riskini düşürdüğü ve yakıt tasarrufuna katkı sağladığı da ifade ediliyor.

TRAFİK LAMBALARINA "BEYAZ IŞIK" GELİYOR

Dijitalleşme süreci kapsamında trafik lambalarında yeni bir uygulama daha test ediliyor. ABD'de başlatılan pilot çalışmalarda klasik kırmızı, sarı ve yeşil ışıkların yanına "beyaz ışık" eklenmesi planlanıyor. Özellikle otonom araçların yoğun olduğu kavşaklarda kullanılacak beyaz ışık, trafiği yüzde 10 oranında hızlandırmayı hedefliyor. Beyaz ışık yandığında insan sürücüler için kural basit olacak: "Önündeki aracı takip et." Otonom araçlar kendi aralarında iletişim kurarak geçişi organize ederken, sistem gerektiğinde klasik trafik ışığı düzenine geri dönebilecek.

Kaynak: Haberler.com