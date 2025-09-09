Trafik ışıkları kökünden değişiyor, yeni dijital ekranlar ekleniyor

Almanya, şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımını teşvik etmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi.

TRAFİK IŞIKLARI ARTIK BİSİKLETLİLERE GÖRE AYARLANACAK

"VeloFlow" adı verilen akıllı trafik ışığı sistemi, ilk etapta belirli bölgelerde denenmeye başlandı. Yeni sistemin en dikkat çeken yönü, sinyalizasyonun bisiklet kullanıcılarının hareketlerine göre dinamik şekilde ayarlanması. Böylece bisikletliler, geleneksel trafik ışıklarında yaşadıkları uzun bekleme sürelerinden kurtularak daha akıcı bir sürüş deneyimi elde edebilecek.

DİJİTAL EKRANLAR YERLEŞTİRİLECEK

"VeloFlow" kapsamında seçilen bazı kavşaklara, bisikletlilerin hızını ölçerek ışığın durumunu tahmin eden dijital ekranlar yerleştirilecek. Bu ekranlar, 20 km/h hızla ilerleyen bir bisikletlinin, bir sonraki ışığa yeşilde mi yoksa kırmızıda mı ulaşacağını gösteriyor. Böylece bisikletli kullanıcılar daha güvenli kararlar alabilecek.

TÜM KULLANICILAR İÇİN YENİ KURALLAR

"VeloFlow" yalnızca bisikletlilere odaklanmıyor; sistemin uygulanmaya başlandığı bölgelerde, yayalar ve motorlu araç sürücüleri için de trafik ışığı düzenlemeleri değişmiş durumda. Yetkililer, yeni sinyal düzenine uyum sağlanması gerektiğini hatırlatarak sürücülere ve yayalara dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor.

HEDEF: DAHA GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM

Alman yetkililer, bu teknolojik yeniliğin hem kent içi trafik güvenliğini artıracağını hem de bisikleti gündelik ulaşımda daha cazip hale getireceğini ifade ediyor. "VeloFlow"un, çevreci ulaşım çözümleri kapsamında önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.