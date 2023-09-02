Tom Clancy's Rainbow Six Siege Ücretsiz Oynanabilir!

Son dönemlerde oyuncuları sevindiren etkinliklerin sayısı bir hayli arttı. Bu noktada Epic Games ve Steam öne çıkıyor olsa da Ubisoft da boş durmuyor. Son olarak Ubisoft imzası taşıyan popüler FPS oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

FPS oyunu Tom Clancy's Rainbow Six Siege nasıl ücretsiz oynanır?

Dijital platformlar veya büyük oyun geliştiricileri, kendi yapımlarını daha fazla kişiye tanıtabilmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu platform arasında hem dijital oyun satıcısı hem de geliştiricisi olan Ubisoft da yer alıyor.

Ubisoft, kısa süre önce başlattığı Free Weekend adlı etkinliği ile birlikte Tom Clancy's Rainbow Six Siege'i ya da daha bilinen adıyla R6'yı kısa süreliğine ücretsiz hale getirdi. FPS kategorisinin önde gelenleri arasında yer alan yapım, mekanikleri ile öne çıkıyor.

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CS: GO ve VALORANT'a kıyasla farklı bir oyun yapısına sahip Tom Clancy's Rainbow Six Siege, birbirinden farklı yeteneklere sahip birden fazla operatör seçip mücadeleye katılabileceğiniz, saldıranlar ve savunucular şeklinde iki takım üzerine kurulu.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege, rakiplerine kıyasla bir farklılığa sahip. Bu, karşınızdaki düşmanlara tek başınıza saldırıya geçemeyecek olmanızdır. Bunun nedeni, oyunda tuzak kurma gibi çeşitli engelleyici faktörlerin olması ve çok fazla detay olduğu için bölgeyi analiz etmeniz gerekmesi. Bu bağlamda söz konusu yapımın daha ciddi ve taktiksel hareket isteyen bir FPS oyunu olduğunu söyleyebiliriz.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege'i 4 Eylül saat 15.00'a kadar herhangi bir ücret ödemeden deneyebilirsiniz. Fakat bu süre sona erdiği vakit oynamaya devam edebilmek için ücret ödemeniz gerekeceğini belirtelim.

Oyunu ücretsiz şekilde indirip oynamaya başlayabileceğiniz platformlar şunlar;

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – Xbox Series X/S (Xbox Store)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – Xbox One

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – PC (Ubisoft Store)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – PC (Epic Games Store)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – PlayStation 4 (PS Store)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege – PlayStation 5 (PS Store)

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