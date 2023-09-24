Tokyo Game Show 2023: Yerli ve Yabancı Oyun Ürünleri Tanıtıldı

Dünyanın en büyük video oyun fuarlarından Tokyo Game Show 2023'te, yerli ve yabancı birçok ürünün tanıtımı yapıldı. Fuar, oyun üreticileri ve tüketicileri bir araya getirdi. Yerli ve yabancı şirketler, yeni sezon oyun, ürün ve cihazlarını tanıttı. Japon yapımı oyunların ana odağı olduğu etkinlikte, uluslararası firmalar büyük ilgi gördü. Fuar, canlı müsabaka ve turnuvaların yanı sıra oyunseverlere yönelik mobilya ürünleriyle de dikkat çekti.

Dünyanın en büyük video oyun fuarlarından Tokyo Game Show 2023'te, yerli ve yabancı birçok ürünün tanıtımı yapıldı.

Başkent Tokyo'nun doğusundaki Makuhari Messe Salonu'nda düzenlenen fuar, dünya çapındaki oyun üreticileri ile tüketicilerini buluşturdu.

Etkinliğe Intel, Konami, Google Play, Sega, Tatsujin, Atlus, Capcom, TikTok, Square Enix gibi çok sayıda yerli ve yabancı şirket katıldı.

Yerli ve yabancı firmalar, sanal dünya "metaverse", sanal gerçeklik (VR) ve "blockchain" teknolojileri dahil yeni sezon oyun, ürün ve cihazlarını tanıttı.

Ana odağı Japon yapımı oyunlar olan fuarda, uluslararası firmalar, 240 bini aşkın ziyaretçiyle buluşma fırsatı yakaladı.

Ürünleri ilk olarak deneyimlemeyi hedefleyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, ülke ve firma stantlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Fuarda katılımcılar, çok sayıda ekranın kurulduğu canlı müsabaka ve turnuvalarda kıyasıya yarıştı.

Etkinlikte mobilya sektörü firmaları ise oyunseverlere yönelik ürettiği oyun odası takımları ve sandalyelerini müşterilerle tanıştırdı.

İlki 1996'da düzenlenen Tokyo Game Show 2023, ABD'deki "E3" ve Almanya'daki "Gameshow" ile dünyanın en büyük video oyun fuarları arasında gösteriliyor.