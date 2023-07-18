Tokat'ta Kombi Ustası Kombi Parçalarını Soğutucuya Dönüştürerek Tasarruf Sağladı

Tokat'ta bir kombi ustası su ısıtıcı olarak kullanılan kombi parçalarını soğutucuya dönüştürüp elektrik faturasında tasarruf sağladı.

Tokat'a kombi ustası Kadir Yazar'ın sıcak havalarda serinlemek için bulduğu yöntem dikkat çekiyor. Elinde bulunan kombilerin turbo bölümünü sökerek soğutucuya dönüştüren Yazar, bu yöntemin en az bir klima kadar etkili olduğunu belirtti. 10 yıldır mesleğini icra ettiğini belirten Yazar, serinleme yönteminin insanlar tarafından hayretle karşılandığını söyledi. Yüksek sıcaklıkların kendisini arayışa ittiğini ifade eden Yazar, arkadaşına fanın daha etkili çalışması için özel bir modül yaptırdığını belirtti. Yaptığı yöntemle insanları hayrete düşüren Yazar, geliştirdiği yöntemle elektrik faturasında tasarruf sağlarken kavurucu sıcaklardan da etkilenmiyor.

Klima kadar etkili

Yaptığı serinleme yönteminin insanlar tarafından hayretle karşıladığını belirtilen kombi ustası Kadir Yazar "Bilindiği üzere havalardan dolayı çok sıcak günler geçiriyoruz. Biz de atölyemiz de çalışırken sıcaklıklardan rahatsız olduk. Klimanın da atölyemizde etkili olmadığını gördük. Biz de çözüm olarak kombinin turbo aksamını sökerek kendimizi serinletebileceğimizi düşündüm. Klimanın verdiği serinletmeyi turbodan alabileceğimi düşündüm. Bunun içinde elektronik işleri ile ilgilenen bir arkadaşıma cihaz yaptırdım. Bu cihaz ile klima kadar serinleme yakalayabiliyoruz. Bu cihazımız kombi turbosuna özel bir cihazdır. Cihazın fan ayarı yüksek olduğu için serinlemeyi iyi seviyede yapıyor. Bunu gören arkadaşlarımda bu duruma çok şaşırıyor. Merak eden arkadaşlarım fanın başına geçtiklerinde en az bir vantilatör kadar etkisi olduğunu söylüyor. Kombi fanına özel yaptığımız cihazımız modülasyonudur ve elektriklidir. Bu cihaz ile kombi fanını ortamın ısısına göre düşürüp yükseltebiliyoruz. Elektrikçi arkadaşım ile bu cihaz sayesinde kombi fanından daha fazla verim almayı düşündük. Dışardan gelip gören arkadaşlarım şaşırarak tepki veriyorlar. Bazı arkadaşlarım klimalarını söküp bunun yerine fan koymak istediği söyleyen arkadaşlarım var. Tabi ki bunlar bizim kendi düşüncelerimizdir. Biz tekniker olduğumuz için kendimiz tasarlayıp kullanıyoruz. Bu kullandığımız fan klima kadar etkili olabilir. Fanı kullandığımız zaman elektrik masrafımız çok fazla olmuyor. Kullandığımız cihaz elektrik gücünü ona göre ayarlıyor. Maliyeti çok düşük ama verimi çok yüksek. Yani 'az yakan çok kaçan' düşüncesindeyiz diyebiliriz bu duruma. Şunu belirtmek istiyorum ki bu işlemi sadece yetkili kişiler tarafından yapılmasını öneriyoruz" diye konuştu. - TOKAT