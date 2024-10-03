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İddialara videolu yanıt! TOGG hakkındaki bir şehir efsanesi daha çürütüldü

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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili uzun zamandır "Parçası yok, Türkiye'de üretilmiyor" iddiaları ortaya atılıyordu. Trabzonlu bir TOGG kullanıcısı, bu iddiayı ortaya atanlara sanayide ustalarla birlikte çektiği bir video ile cevap verdi.

Devam eden finansman kampanyasının da etkisiyle eylül ayında satışlarında dört ayın en iyi performansı kaydeden Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili dikkat çeken bir video paylaşıldı.

Uzun süredir "Parçası yok, Türkiye'de üretilmiyor" iddiaları gündemdeki yerini korurken Trabzonlu bir TOGG kullanıcısı, sanayide ustalarla birlikte çektiği bir videoyu paylaşarak bu iddialara yanıt verdi.

Parça siparişini 2 gün önce verdiklerini belirten usta, "Bugün siparişlerimiz geldi. Araba Türk malı olduğu için parçaları da erken geliyor. Burada üretilmiş. Adamlar getirdi. Alman arabaları 1 ayda 1,5 ayda geliyor" diyerek yedek parça konusunda TOGG'a övgüler dizdi.

İddialara videolu yanıt! TOGG hakkındaki bir şehir efsanesi daha çürütüldü
Haberler.com / Barış Polat - Teknoloji

TOGG T10X Teknoloji Otomobil Türkiye Güncel TOGG

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Yorumlar (19)

hasan turan:

Yerli olmadığını anlayınca da özür videosu bekliyoruz.

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Ahmet AKGÜL:

PARAM OLSADA ASLA ALMAM, İNSANI ÇOK YORACAK BURAYA YAZIYORUM. ÇOK İLERLEMEDEN SÖNECEK, PROTON NUN KADERİNİ YAŞAYACAK. BİR TANE PLASTİK MALZEME İLE Mİ KANDIRACAKSIIZ. MOTOR VE BATARYA MENŞEİ NEDİR?

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Altay Bozkurt:

KOMEDI !! MOTORU ALMAN BOSCH, ŠASE INGILIZ, BATARYA CIN, DIZAYN ITALYAN, TÜRKIYE NEYI ÜRETMIS? :)) SADECE MONTAJ TÜRKIYEDE YAPILIYO!! EVET OKADAR YERLIKI :)))

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GAGS:

yalanını sseee seee sssee.. hoşafı seni..

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zebil animation:

buna kediler bile güler

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Uğur Keleşoğlu:

Parça da plastik aksam ??

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Ahmet:

Güzel Türkiyem ne kadar hazımsız insanlar ile dolmuş, gerçekten çok yazık. Volvo, BMW, Mercedes, GM gibi tüm araçlar üretildiği ülkede montaj yapılır. Ancak birçok parçası farklı ülkelerden tedarik edilir. Bu sadece otomotiv değil, farklı sektörler içinde geçerlidir. Tabiki kapasitesi olup, anlayabilecek olanlara.....

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Yorumların Efendisi:

Önce bir TOOG'um olsun. Yedek parça sorununu sonra sonra düşünürüz be usta.

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minor:

Bu gibi parcalari diger markalarda Turkiye'de urettiriyor zaten. Ulen arabanin bu plastigi olmasa ne yapardi togg gitmezdi maazallah

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Mehmet Sekerci:

O araba burada yorum yapan yavsa.....lardan daha o kesin

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