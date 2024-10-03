İddialara videolu yanıt! TOGG hakkındaki bir şehir efsanesi daha çürütüldü

Devam eden finansman kampanyasının da etkisiyle eylül ayında satışlarında dört ayın en iyi performansı kaydeden Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili dikkat çeken bir video paylaşıldı.

Uzun süredir "Parçası yok, Türkiye'de üretilmiyor" iddiaları gündemdeki yerini korurken Trabzonlu bir TOGG kullanıcısı, sanayide ustalarla birlikte çektiği bir videoyu paylaşarak bu iddialara yanıt verdi.

Parça siparişini 2 gün önce verdiklerini belirten usta, "Bugün siparişlerimiz geldi. Araba Türk malı olduğu için parçaları da erken geliyor. Burada üretilmiş. Adamlar getirdi. Alman arabaları 1 ayda 1,5 ayda geliyor" diyerek yedek parça konusunda TOGG'a övgüler dizdi.