TikTok'ta casusluk skandalı: Yasak yolda!

Son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan TikTok, hiç kuşkusuz dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından…

Son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan TikTok, hiç kuşkusuz dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi konumunda. 1 buçuk milyara yakın kullanıcı sayısıyla önemli bir kitle tarafından benimsenen platform, son dönemde ABD ile yaşadığı sorunlarla gündeme geliyor. Son yaşananlar şirketi üzecek gibi.

TikTok, casusluk yapan çalışanlarını işten kovdu

The New York Times'da yer alan habere göre TikTok'un ana şirketi ByteDance, çalışanlarının casusluk yaptığını kabul etti. Habere göre bazı TikTok çalışanları üç Forbes muhabirinin, bir Financial Times muhabirinin ve özel bilgileriyle bağlantılı küçük bir grubun ses kayıtlarını dışarı sızdırdı. TikTok, casusluk yapan çalışanları şirketten kovdu.

Bilindiği üzere platform, ABD ile gergin bir ilişki içinde. TikTok, casusluk skandalının ardından ABD 'nin sert yaptırımlarına maruz kalabilir. Hali hazırdaki süreç, platformun ülkede yasaklanmasıyla sonuçlanabilirdi. Son yaşananların ardından şirkete büyük bir yaptırım bekleniyor. Şirket, daha önce de benzer bir casusluk vakasıyla karşı karıya kaldı.

TikTok'tan şeffaflık konusunda önemli adım!

TikTok ana şirketi ByteDance, geçtiğimiz aylarda kendilerine yönlendirilen ABD vatandaşlarının verilerini ülke dışına çıkarma suçlamalarını üstü kapalı da olsa kabul etmişti. Şirket, harekete geçti ve bazı radikal kararlar almaya başladı. Bu kararlardan ilk etkilenen de TikTok güvenlik şefi oldu. Şirket içinden sızan bilgilere göre bu istifaların devamı gelecek.

Öte yandan TikTok platformunun ABD sınırları içerisinde tamamen yasaklamayı amaçlayan yasa, geçtiğimiz günlerde kongreye sunuldu. Yasa tasarısı onaylanırsa, hükümleri Rusya, İran, Kuzey Kore, Küba ve Venezuela dahil olmak üzere diğer ABD dış düşmanları tarafından kontrol edilen herhangi bir sosyal medya platformunu da kapsayacağı tahmin ediliyor.