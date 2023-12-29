TikTok'ta bir rezalet daha! 'Kız arkadaşımın yüzünü paylaşacağım' diyerek para topladı

Her geçen gün tartışmalara neden olan TikTok yayınlarına bir yenisi daha eklendi. Bir şahıs, kask takıp dekolteli kıyafetler giyerek motosikletin üzerinde bulunan bir kadının videolarını çekip "Canlı yayına gelin, kız arkadaşımın yüzünü gösteriyorum" ifadelerini kullanarak para toplamaya çalıştı.

"SEVGİLİMİN YÜZÜNÜ GÖSTERECEĞİM" DEYİP PARA İSTEDİ

Son günlerde tartışmaların odağı haline gelen TikTok, bir çiftin yatak yayını ve "Laz kızı" lakaplı kadının göğüs dekoltesini göstererek para toplamasının ardından yeni bir rezaletle gündemde. Platformda art arda paylaşımlar yapan şahıs, motosiklet kaskı takan kız arkadaşının videolarını çekerek "Canlı yayına gelin, kız arkadaşımın yüzünü gösteriyorum" diyor. İnsanları böyle diyerek yayına davet eden şahıs, kadının kaskını çıkarması için bağış adı altında kendisine para göndermesini talep ediyor.