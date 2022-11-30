TikTok keşfet saatleri neler? Keşfete düşme saatleri

TikTok üzerinden para kazanmak ve fenomen olmak isteyen kişiler için bu konu da keşfet saatleri büyük önem taşıyor. Peki bu saatler neler?

Piyasaya çıktığından bu yana hızlı bir şekilde büyüyen TikTok, kısa süre içerisinde en önemli sosyal medya platformlarından birisi olmayı başardı. Kısa videolar ve canlı yayın paylaşımları yapmaya imkan sunan platform, birçok kullanıcıyı da içerisinde barındırıyor.

Tiktok en çok hangi saatlerde kullanılıyor?

TikTok kullanıcılarının popülaritelerini artırmaları için çok sayıda kullanıcı sayısına ulaşmaları ise oldukça önemli. TikTok üzerinden para kazanmak ve fenomen olmak isteyen kişiler için bu konu da keşfet saatleri ise büyük önem taşıyor.

TikTok'ta çok daha fazla kişiye ulaşmanın en önemli yollarından bir tanesi de doğru zamanda paylaşım yapmaktan geçiyor. Bu yüzden birçok kişi paylaşım yapmak için TikTok'un en çok kullanıldığı saatleri tercih ediyor.

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Dünyanın en çok popüler uygulamaları arasında yer alan TikTok'ta keşfete düşme saati kullanıcıların en yoğun olduğu zaman olarak nitelendiriliyor. TikTok'taki kullanıcı sayısı ise gün ve saate göre büyük farklılıklar gösterebiliyor.

TikTok'un en çok kullanıldığı günler cumartesi ve pazar olurken en sık kullanıldığı zaman dilimi ise 20.00 – 21.00 saatleri gösteriliyor. Bu nedenle daha fazla kullanıcıya ulaşmak için video paylaşımlarının saat 19.00'da yapılması öneriliyor. Canlı yayınlar ise keşfet saatleri içerisinde yapıldığı takdirde daha fazla izleyici çekecektir.

Dünya geneli TikTok keşfet saatleri:

Pazartesi: 6.00 – 10.00 – 22.00

Salı: 02.00 – 04.00 – 09.00

Çarşamba: 07.00 – 08.00 – 23.00

Perşembe: 09.00 – 12.00 – 19.00

Cuma: 05.00 – 13.00 – 15.00

Cumartesi: 11.00 – 19.00 – 20.00

Pazar: 07.00 – 08.00 – 16.00

Tabi ki bu saatler sizin takipçileriniz için geçerli olmayabilir. Keşfete düşme saatleri her hesap için değişkenlik gösterebilir. Bu noktada en önemli konu ise hesapların izleyici kitleleridir. Ancak hesap üzerinden bu saatleri öğrenmek mümkün. TikTok keşfet saatlerini öğrenmek için:

TikTok uygulamasını açın

'Ayarlar' bölümüne giriş yapın

'İçerik Üreticisi Araçları'nı seçin

Analizler bölümüne girin

Takipçiler kısmı üzerinden Takipçi Aktifliği kısmından keşfet saatlerini öğrenebilirsiniz.

Son yıllarda popülerliği gittikçe artan TikTok kullanıcı sayısını hızla artırıyor. Peki siz TikTok hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.