TikTok, Aile Eşlemesi Özelliğini Geliştiriyor

TikTok, Aile Eşlemesi özelliğini genişleterek ebeveynlere daha fazla kontrol imkanı sunan ve gençlerin dijital alışkanlıklarını dengelemesine yardımcı araçlarını zenginleştirdiğini duyurdu.

Gençlerin güvenli ve bilinçli bir şekilde dijital dünyada yer almasını hedefleyen şirket, ebeveynlerin denetim imkanlarını artıran Aile Eşlemesi (Family Pairing) özelliklerini ve gençlerin ekran süresini daha sağlıklı yönetmesini sağlayacak güvenlik önemlerini yeniliklerle desteklediğini aktardı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Ailelerin çocuklarıyla bağlantı kurmalarına olanak tanıyan Aile Eşlemesi özelliği ile ebeveynler çocuklarının TikTok kullanımını denetleyebiliyor ve güvenlik ayarlarını özelleştirebiliyor. Ebeveynler, ekran süresi sınırları koyma, gizlilik ayarlarını yönetme ve uygunsuz içerik filtreleri gibi güvenlik önlemleriyle çocuklarının dijital dünyada güvende kalmasını sağlıyor. TikTok'un Aile Eşlemesi özelliği, ailelere çocuklarının dijital aktivitelerini yakından takip etme imkanı sunarken; çocukların da özgürce keşfetme ve eğlenme deneyimini dengeli bir şekilde yaşamalarını destekliyor.

"TikTok'un beş yıl önce kullanıma sunduğu Aile Eşlemesi özelliğine getirilen yeni güncellemeler sayesinde, ebeveynler artık gençlerin hesapları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabiliyor. Yeni özellikler arasında genç kullanıcıların ekran sürelerini daha bilinçli yönetmelerini teşvik eden Ekran Molası (Time Away) ve Dinlenme Modu (Wind Down Feature) gibi araçlar yer alıyor.

"Ekran Molası (Time Away) özelliğiyle ebeveynler, gençlerin belirli saatlerde TikTok kullanımını sınırlandırabiliyor ve böylece ders saatleri, aile zamanı veya gece saatlerinde platforma erişimi kısıtlayabiliyor. Ayrıca, Takip ve Engelleme Görüntüleme özelliği sayesinde ebeveynler, gençlerin takip ettiği ve onları takip eden hesapları görebiliyor, aynı zamanda engelledikleri kullanıcılar hakkında bilgi sahibi olabiliyor. İçerik güvenliği konusunda ise İçerik Bildirimlerinde Aile Katılımı özelliği devreye giriyor; böylece gençler kurallara aykırı olduğunu düşündükleri bir içeriği bildirirken aynı anda ebeveynlerini veya güvendikleri bir yetişkini de bilgilendirebiliyor.

"Tüm bu önemler sayesinde ebeveynler artık 15'ten fazla güvenlik, gizlilik ve refah ayarına erişebiliyor ve yönetebiliyor. Bunlar arasında, gençlerin kapattığı STEM akışını yeniden etkinleştirme, günlük ekran süresi sınırlarını belirleme ve hesap gizliliğini yönetme gibi seçenekler yer alıyor.

"Şirket, gençlerin dijital alışkanlıklarını daha sağlıklı bir dengeye oturtmaları için yeni Dinlenme Modu (Wind Down Feature) özelliğini de hayata geçirdi. 16 yaş altındaki kullanıcılar saat 22.00'den sonra TikTok kullanıyorsa, Sizin İçin Akışı (For You Feed) kesintiye uğrayarak sakinleştirici müzik eşliğinde bir bildirim ekranı devreye giriyor. Kullanıcı, bu uyarıyı dikkate almazsa ikinci bir hatırlatma gösteriliyor. Ayrıca, gece saatlerinde genç kullanıcılara bildirim gönderilmiyor ve bu ayar değiştirilemiyor. Önümüzdeki dönemde bu bildirimlere meditasyon egzersizleri eklenmesi de planlanıyor. Bu özellikler, davranış bilimlerinden elde edilen en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak geliştirildi. Yapılan pilot testlerde gençlerin büyük çoğunluğunun bu hatırlatma özelliğini açık bırakmayı tercih ettiği görüldü.

"TikTok, gençlerin güvenliğini sağlamak ve ebeveynlerin kontrol imkanlarını artırmak adına yeni teknolojiler ve iş birlikleri geliştirmeye devam ediyor. Gençlerin dijital dünyada bilinçli bir şekilde yer almasını teşvik eden bu yeni özellikler, yakın zamanda kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacak."