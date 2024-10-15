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Tıbbın sınırlarını zorlayan teknoloji ile damarlar artık dışarıdan görülebilecek

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ABD'de geliştirilen ve Türkiye'dekiler de dahil olmak üzere bazı hastanelerde denemelerine başlanan cihaz sayesinde, kolun üzerine yansıtılan kızılötesi ışınlarla içerdeki damarlar artık dışarıdan görülebiliyor.

Kan verme işlemelerinde deneyimi en yüksek seviyede olan doktorlar ve hemşireler dahi sıklıkla damar yolu bulmakta zorlanabiliyor. ABD'de geliştirilen bir cihaz aracılığıyla kolun üzerine yansıtılan kızılötesi ışınlar, içerdeki damarların görülebilmesini sağlıyor. Bu da kan alma işlemini daha hızlı ve daha az acılı bir süreç haline getiriyor.

SONUÇLAR CİLT ÜZERİNE YANSITILIYOR

Söz konusu cihazlar, yakın kızılötesi ışık kullanarak 15 milimetre derinliğe kadar damarları haritalandırıyor. Sonuçlar ise direkt olarak cilt üzerine yansıtılıyor. Cihazın denemelerine Türkiye'de yer alanlar da dahil olmak üzere bazı hastanelerde başlandı.

Tıbbın sınırlarını zorlayan teknoloji ile damarlar artık dışarıdan görülebilecek
Haberler.com / Umut Halavart - Teknoloji

Teknoloji Türkiye Sağlık

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