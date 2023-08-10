Threads Yeni Güncelleme ile Kullanıcılarına Ekstra Özellikler Sunuyor

Threads, yeni güncelleme ile kullanıcıların beğendiği gönderileri görme ve yüksek kalitede medya paylaşma özelliklerini ekledi. Ancak uygulama, kullanıcı kaybı yaşamaya devam ediyor.

X (eski ismiyle Twitter), yeni güncellemeleriyle kullanıcılarını kaybetmeye başladı. Tam da bu fırsattan istifade eden Threads kısa süre önce hayatımıza girdi. Ancak şöhreti kısa sürdü. Lansmandan bu yana kullanıcı sayısının yüzde 80 azaldığını duyurduktan günler sonra Threads, yeni güncelleme ile uygulamaya ekstra özellikler ekledi.

Threads, yeni güncelleme ile stalkerları sevindirdi!

Threads kullanıcıları artık uygulamayı güncellediklerinde diğer kişilerin beğendiği gönderileri görebilecekler. Bu özellik, geçtiğimiz hafta sonu herkes için kullanıma sunuldu. Ayrıca Meta, artık Threads'te daha yüksek kalitede fotoğraf ve videoları yüklemeye olanak sağlıyor. Daha yüksek çözünürlüklü görüntüler yüklemek için sunulan bu seçeneği, kullanıcının hesap bölümünde bulunan Medya Kalitesi sekmesi altında bulabilirsiniz.

Meta tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Threads'e takip ettiğiniz kişileri takip ettiğiniz tarihe göre sıralama yeteneği ve tüm beğendiğiniz içeriği tek bir yerde görebileceğiniz bir yol gibi yeni işlevselliği eklemeye devam ediyoruz."

Çok beklenen özellik çıktı: Threads'i kurtarabilir mi?

Threads, ilk beş gün içinde 100 milyon kullanıcının kaydolduğunu bildirdi. Ancak lansmandan bu yana kullanıcılarının yüzde 80'ini kaybetti. Similarweb'in bir raporu, 1 Ağustos itibarıyla günlük etkin kullanıcı sayısının 49 milyondan sadece 9.6 milyon kullanıcıya düştüğünü belirtti.

Son olarak Mark Zuckerberg, 28 Temmuz'da yapılan bir şirket içi toplantıda kaybı kabul etti. Threads güncellemeleri, kullanıcıların uygulamaya olan ilgisini kaybettiği bir dönemde geliyor. Böylece X kullanıcılarının yaşadıkları hayal kırıklıklarını bir fırsata dönüştürüp yarışta öne geçmeyi planlıyor.

Zuckerberg, cumartesi günü bir Threads gönderisinde uygulamaya gelecek yeni özelliklere işaret etti. Bunların arasında uygulamanın web sürümü de yer alıyor. Bu şekilde Threads kaybedilen kullanıcılarını geri kazanmayı hedefliyor. Sonuç olarak bu güncellemeler Threads için umut olacak mı ilerleyen günlerde göreceğiz.