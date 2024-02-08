Threads uygulamasına kaydetme özelliği geliyor

Instagram başkanı Adam Mosseri'ye göre Threads, kullanıcıların gönderileri kaydetmesine olanak tanıyan bir yer imi özelliğini test etmeye başlıyor. Şirket, güncellemenin "sınırlı süreli bir test süreci" olarak başladığını ancak "yoğun şekilde talep edilen" özelliğin sonunda hizmette kalıcı bir yere sahip olacağını söyledi. İşte detaylar…

Threads uygulamasına çok beklenen kaydetme özelliği geliyor

Meta tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre Threads'teki "kaydet" butonu, özelliğin Instagram sürümüne çok benzeyecek. Kullanıcılar, yer imlerine eklenen gönderilere uygulamanın ayarlarındaki "kaydedilenler" bölümünden erişebilecek.

Gönderileri kaydetme özelliği şok geçirtici bir güncelleme gibi görünmese de uygulamaya biraz daha düzen getirilmesine yardımcı olacağı kesin. Threads şu anda doğrudan mesajlaşma, arama filtreleme, trendler ve X'in yerine Threads kullanmak isteyen kullanıcılar tarafından sıklıkla talep edilen diğer bazı özelliklerden yoksun.

Threads yakın zamanda aranabilir etiketleri kullanıma sundu ancak Meta şu ana kadar kronolojik arama veya trendler gibi diğer beklenen özellikleri eklememekte kararlılık gösterdi. Mosseri, kronolojik aramanın spam gönderenler tarafından kolayca oynanabileceğini söyledi. Ancak bu özelliğin "dahili bir prototipi" yakın zamanda test edildi.

Herkes düşüş bekliyordu! Threads yıl sonunda şaşırttı

Meta çalışanlarının da trendlere çok benzeyen bir özelliğin resimlerini paylaştığı görüldü, ancak şirketin bu konuda planlarının ne olabileceği belli değil. Bir Meta sözcüsü yaptığı açıklamada, şirketin "Threads deneyimini iyileştirmenin yolları için topluluk geri bildirimlerini dinlemeye devam edeceğini" söyledi.

Mark Zuckerberg geçen hafta uygulamanın aylık 130 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Uygulamanın şirketin bir sonraki milyar kullanıcıya yönelik hizmeti olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Son zamanlarda giderek düşüşe geçtiği ve hatta battığı yönünde iddialar çıkmasına rağmen sosyal medya uygulaması, bunların gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı.

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