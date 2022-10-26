The Witcher, Unreal Engine 5 ile hayata dönüyor!

Bugün The Witcher resmi hesaplarından yapılan paylaşıma göre Unreal Engine 5 ile geliştirilen remake sürümü yolda.

CD Projekt RED, bugün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda müjdeyi verdi. Dünyanın en ünlü oyun serilerinden biri olan The Witcher, Unreal Engine 5 kullanılarak yapılan yeni remake sürümüyle karşımıza çıkacak. İşte detaylar…

Unreal Engine 5 ile geliştirilen The Witcher Remake duyuruldu!

Yapılan paylaşım dışında herhangi bir detay verilmemiş olsa da anladığımız kadarıyla CD Projekt RED ile Fool's Theory Unreal Engine 5 ile geliştirilen The Witcher Remake sürümü üzerinde birlikte çalışıyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklanan 5 yeni yapımdan biri olduğu ortaya çıktı.

Yapımcı şirket tarafından yapılan paylaşımda şunlar söylendi:

"Fools_Theory ile birlikte The Witcher'ı Unreal Engine 5 (kod adı: Canis Majoris) kullanarak yeniden yapmak için çalıştığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz! Bunu doğru yapmak istiyoruz. Bu yüzden lütfen sabırlı olun. Daha fazla ayrıntı paylaşmamız biraz zaman alacak."

The Witcher dizisinden iki müjde birden!

The Witcher minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP

İşlemci: Intel Pentium 4 2.40GHz / AMD Athlon 64 2800+

Ekran Kartı: GeForce 6600 / RADEON 9800 PRO

Kullanılmayan Ram Miktarı: 1 GB

Boş Depolama Alanı: 15 GB Boş Alan

Direct X Versiyonu: Directx 9

The Witcher önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Pentium 4 3.00GHz / AMD Athlon 64 3000+

Ekran Kartı: GeForce 7800 GTX / Radeon X1950 Pro

Kullanılmayan Ram Miktarı: 2 GB

Boş Depolama Alanı: 15 GB Boş Alan

Direct X Versiyonu: Directx 11

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