The Witcher Serisi Fiyatları Yükseldi

Türkiye'de döviz kurunun etkisiyle zamların devam etmesi, popüler oyunların fiyatlarını da etkiledi. The Witcher serisi de zamlandı ve fiyatları yükseldi.

Türkiye'de son yıllarda yükselen döviz kurunun etkisiyle zamlar hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye kadar neredeyse her sektörde etkili olan zamlar, oyunları da vurdu. Öyle ki şimdiye kadar yüzlerce popüler yapımın fiyatı yukarı yönlü arttı.

Türk oyuncular için alım gücü sürekli düşüyorken, geçtiğimiz aylarda zamlanan The Witcher 3: Wild Hunt da dahil olmak üzere tüm The Witcher serisinin fiyatı yükseldi.

The Witcher serisi, zamlandı

The Witcher serisinin en sevilen oyunu The Witcher 3: Wild Hunt, geçtiğimiz aylarda yapılan zam ile birlikte 59.99 TL'den 249,99 TL'ye yükselmişti. Bu haber oyuncuları bir hayli üzmüştü çünkü oyun, indirimler sırasında 15 TL gibi düşük sayılabilecek bir fiyata alınabiliyordu. Fakat ikinci üzen haber gecikmedi.

The Witcher serisi, geçtiğimiz saatlerde zamlandı. Bunun ardından The Witcher 3: Wild Hunt'ın fiyatı, yüzde 116 oranında zamlanarak 249,99 TL'den 539 TL'ye yükseldi. Oyunun Complete Edition sürümü ise 399,99 TL'den 669 TL'ye çıktı.

Üçüncü oyun kadar popüler olmasa da yine de çok oynananlar arasında yer alan The Witcher 2'nin fiyatı ise rekor sayılabilecek bir zam ile, yüzde 735 oranında artışla 31 TL'den 259 TL'ye yükseldi. The Witcher serisinin yeni fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

OyunEski FiyatıYeni (Zamlı) Fiyatı The Witcher: Enhanced Edition18,00 TL129,00 TL (+617%)The Witcher Adventure Game18,00 TL129,00 TL (+617%)The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition399,99 TL669,00 TL (+67%)The Witcher 3: Wild Hunt – Hearts of Stone89,99 TL129,00 TL (+43%)The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine119,99 TL259,00 TL (+116%)The Witcher 3: Wild Hunt249,99 TL539,00 TL (+116%)The Witcher 3: Wild Hunt – Expansion Pass199,99 TL339,00 TL (+70%)The Witcher 231,00 TL259,00 TL (+735%)

Geçtiğimiz haftalarda The Witcher 3: Wild Hunt'ın ikinci defa zamlanacağına dair söylentiler ortaya atılmıştı.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.