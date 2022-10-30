The Witcher'dan hayranları üzen haber! Başrol değişiyor

The Witcher serisinin 4. sezonuyla Netflix'te yayınlanacağı kesinleşti. Fakat dizinin en sevilen, belki de birçok kişinin en başında izleme nedeni olan karakterleri aramızdan ayrılıyor. Yani The Witcher başrolü değişiyor. Giderken de halefini açıkladı. İşte detaylar…

The Witcher başrolü değişiyor!

Birçok kişiyi üzecek olsa da The Witcher başrolü değişiyor. Henüz yayınlanma tarihi belli olmasa da 4. sezonda Rivyalı Geralt rolünde Henry Cavill yerine Liam Hemsworth'u göreceğiz. Konuyla ilgili ilk paylaşım da yine Cavill'den hayranlarına geldi.

Henry Cavill, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Rivyalı Geralt olarak yolculuğum canavarlarla ve de maceralarla doluydu. Ne yazık ki 4. Sezon için madalyonumu ve kılıçlarımı bırakacağım. Beyaz Kurt postunu benim yerime Liam Hemsworth giyecek. En büyük edebi karakterlerde olduğu gibi meşaleyi Geralt'ı somutlaştırmak için harcanan zamana değecek bir isim olan Liam'a ve görmek için sabırsızlandığım büyüleyici ve de nüanslı erkeklere bakışına devrediyorum. Liam, bu karakterin harika bir derinliği var. Tadını çıkar."

The Witcher, Unreal Engine 5 ile hayata dönüyor!

Yeni Geralt Liam Hemsworth ise şunları söyledi:

"Bir Witcher hayranı olarak Rivyalı Geralt'ı oynama fırsatına çok sevindim. Henry Cavill inanılmaz bir Geralt oldu ve bana dizginleri ve macerasının bir sonraki bölümünde Beyaz Kurt'un bıçaklarını almama izin verdiği için onur duyuyorum.

Henry, yıllardır senin hayranınım ve bu sevilen karaktere kattıklarından ilham aldım. Doldurmam gereken büyük çizmelerim olabilir ama The Witcher dünyasına adım atacağım için gerçekten heyecanlıyım."

Siz yeni The Witcher başrolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!