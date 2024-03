The Last of US Part 1 AMD FSR 3 Teknolojisini Desteklemeye Başladı

AMD'nin efsane teknolojisi FidelityFX Super Resolution veya kısa adıyla FSR'ı destekleyen oyun sayısı sürekli artıyor. Son olarak popüler hikayeli oyun The Last of US Part 1 de AMD FSR 3 desteklemeye başladı. İşte ayrıntılar…

The Last of US Part 1 için AMD FSR 3 hazır!

Bilmeyenler için AMD FSR 3, oyunlarda yüksek kare hızları sağlayan bir teknoloji. Bunu, yükseltme (upscaling) ve kare oluşturma (frame generation) işlevlerini bir araya getirerek yapan teknoloji sayesinde oyuncu deneyimi daha da yükseliyor.

The Last of US Part 1 geliştiricisi Naughty Dog, dijital oyun mağazası Steam üzerinden yaptığı açıklama ile oyunun artık AMD FSR 3 teknolojisini desteklediğini açıkladı. Oyuncular, yeni güncellemeyi indirdikten sonra ayarlar kısmından bu özelliği aktif hale getirebilir.

Ancak oyuncular tarafından yapılan geri dönüşlere göre The Last of US Part 1 oyununda AMD FSR 3 aktif hale getirildiğinde, grafiklerde bozulmalar meydana geldiği söyleniyor. Bu bağlamda özellik, henüz pek de düzgün çalışmıyor olabilir. Bunu deneyebilirsiniz. Geliştirici firmanın bir güncelleme daha yayınlaması bekleniyor.

The Last of US Part 1 sistem gereksinimleri şu şekilde sıralandı;