The Last of US dizisinden yeni fragman! Çıkış tarihi ne?

The Last of US dizi uyarlamasından yeni fragman geldi. 2023'te çıkış yapacak aksiyon dizisi, Joel ve Ellie'yi konu edinecek.

PlayStation'ın meşhur aksiyon serisi The Last of US'ın dizi uyarlamasından yeni fragman geldi. HBO tarafından çekilen ve HBO Max'te yayınlanacak dizi, Pedro Pascal ve Bella Ramsey gibi oyunculara yer veriyor. İşte TLOU HBO uyarlaması hakkında bilmeniz gerekenler.

The Last of US 15 Ocak'ta yayınlanacak

Naughty Dog'un PlayStation özel serisi, nihayet dizi olarak izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yıl boyunca dizinin çekim görüntüleri sosyal medyaya düşerken, HBO ve Naughty Dog'un çok az detay paylaştığını belirtmek gerekiyor.

Yayınlanan yeni fragman ise dizinin ana temasını ortaya koyuyor. The Last of US serisinin yazarı Neil Druckmann ve Chernobly'den tanıdığımız Craig Mazin'in de yer aldığı proje, 15 Ocak 2023 tarihinde HBO Max'te izlenebilir olacak.

Serinin iki ana karakterini (Joel ve Ellie) gösteren iki dakikalık fragman, aralarındaki ilişkiye odaklanıyor. Yeni fragmanda, Pedro Pascal ve Bella Ramsey'in canlandırdığı karakterler, dizideki diğer karakterlerle olan duygusal bağlarını ortaya koyuyor.

Yine de bu The Last of US için ilk fragman değil. Daha önce Kasım ayında yayınlanan video, Joel ve Ellie'nin içinde bulunduğu acımasız ve zorlu dünyaya bir bakış sunuyordu. HBO Max'te yayınlanacak dizinin, oyunlara ne kadar bağlı kalacağı şimdilik bilinmiyor.

HBO'nun açıklamasına göre 15 Ocak tarihinde başlayacak ilk sezon, haftalık olarak yayınlanacak ve dokuz bölümden oluşacak. Yani dizinin ilk sezonu Mart 2023'e kadar sürecek. İzleyicilerin geri bildirimlerine göre ikinci sezonun çekimlerine başlanacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.