The Last of US dizisinden ilk fragman geldi!

Sevilen oyun yapımlarından The Last of US dizisinden ilk resmi fragman yayınlandı! İşte oyuncular ve yönetmen kadrosu.

Sevilen video oyunu serisi The Last of US dizi oluyor. Geçtiğimiz ay ilk görüntülerin yayınlanmasının ardından HBO Max, dizinin resmi fragmanını paylaştı. İki dakikalık fragman, oyunu beğenenler tarafından sevinçle karşılandı. İşte HBO Max dizisi The Last of US hakkında bilmeniz gerekenler.

HBO Max dizisi The Last of US vizyon tarihi ve konusu

HBO Max'ın diziye uyarladığı The Last of US serisi, oyun dünyasında önde gelen yapımlarından biri olmayı başardı. Oyuncular tarafından merakla beklenen dizi, geçtiğimiz ay ilk görüntülerle birlikte duyuruldu. Şimdi ise ilk resmi fragman yayınlandı.

HBO'nun yapımını üstlendiği dizide, Craig Mazin ve The Last of US oyununun senaryosunu yazan Neil Druckmann'ın yönetmen koltuğuna oturuyor. Senaryo ekibinde ise PlayStation Productions'dan Asad Qizilbash ve Carter Swan, oyunun geliştirici ekibinden Evan Wells yer alıyor.

İlk sezonu 10 bölümden oluşacak dizinin oyuncu kadrosuna bakacak olursak, Pedro "Joel" Pascal, Bella "Ellie" Ramsey, Gabriel "Tommy" Luna ve Merle "Marlene" Dandridge gibi sinema dünyasının tanınmış birçok ismini görüyoruz.

The Last Of US'ın 2023'te seyirciyle buluşması planlanıyor. Vizyon tarihi net olarak belli olmasa da, yapılan açıklamalara göre dizinin sonbaharda çıkış yapması bekleniyor.

Dizi, tek başına kalan Joel ve 14 yaşındaki kızı Ellie'nin hikayesi konu ediniyor. Ellie, insanlığı yok eden bir salgının tek çaresi, Joel ise onu bilim insanlarına teslim etmeye çalışıyor. Ellie'nin bilim insanlarının elinde canlı kalıp kalmayacağı bilinmiyorken, Joel, Ellie ya da bilim insanları arasında bir seçim yapmak zorunda.

