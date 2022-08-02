The Flash için final sezonu açıklandı! İşte tarih

2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve 8 sezon boyunca devam eden The Flash dizisi final yapıyor. Yayıncı kuruluş CW'nin açıklamasına göre The Flash 9. sezon ile birlikte hayranlarına veda edecek. Ayrıca son sezonun diğerlerine kıyasla 13 bölüm olacağı, yani daha kısa tutulacağı belirtildi.

The Flash dizisi 9. sezonla final yapmaya hazırlanıyor

Arrow dizisiyle birlikte The Arrowverse evreninin devamı olan The Flash nihayet seyircilerine veda etmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Netflix'te yayınlanan sekizinci sezonuyla karışık yorumlar alan bilim kurgu dizisi, 2023 yılında sonlandırılmış olacak.

13 bölümlük son sezon için çıkış tarihi paylaşılmadı, ancak yayıncı kuruluş CW, dizinin 2023'e kadar final sezonunu görmeyeceğini söyledi. Ayrıca dizi sorumlusu Eric Wallace ise The Flash final sezonu çekimlerine önümüzdeki ay başlanacağını açıkladı.

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Hem Grant Gustin (The Flash) hem de Candice Patton'ın (Iris West) son sezon için anlaşma yaptıkları doğrulandı. Normal sezonlara göre daha kısa sürecek olsa da, The Flash'ın sekiz yıllık macerasına yakışan bir final yapacağı düşünülüyor.

The Flash'ın Netflix'te olup olmayacağı ise belirsiz. Dizi geçtiğimiz yıl televizyon kanalı CW ve Netflix'te yayınlanmış olsa da, şu anda platformdan kaldırıldı ve HBO Max'e taşındı. Hem diğer Arrowverse dizilerinin hem de The Flash'ın Netflix'e verilmeyeceği düşünülüyor.

The Flash dizisinin sonlanmasıyla birlikte Arrowverse evreninde aktif yapım kalmayacak. Şu anda Stargirl, Superman & Lois ve Gotham Knights olmak üzere üç DC Comics dizisi devam ediyor, ancak hiçbiri Arrowverse'de geçmiyor.

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